«Це будуть чудові гроші»: Усик розповів про два варіанти продовження кар'єри

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) повідомив, що наразі має два варіанти для продовження кар'єри.

Одним із них є поєдинок проти американця Деонтея Вайлдера (45−4-1, 43 КО).

«Мій наступний бій? Думаю, це останній танець. Вайлдер? Чому ні? Якщо команда Деонтея цього хоче — я зроблю це. Це будуть чудові гроші.

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Зараз у нас є два варіанти, але ми оберемо той, який буде найкращим для мене. Команда над цим працює", — сказав Усик в інтерв'ю The Athletic.

При цьому боксер не уточнив, який саме другий варіант розглядає його команда.

Нагадаємо, 23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Ріко Верховеном. Українець переміг технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду та захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Раніше повідомлялось, що українець пояснив, чому хоче провести бій із Вайлдером.

Також Тедді Атлас поділився думками щодо можливого поєдинку Усика проти американця.

Крім того, Усик назвав двох можливих суперників для свого прощального бою.