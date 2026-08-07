«Це будуть чудові гроші»: Усик розповів про два варіанти продовження кар'єри

7 серпня, 22:44
Олександр Усик (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Олександр Усик (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) повідомив, що наразі має два варіанти для продовження кар'єри. 

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Одним із них є поєдинок проти американця Деонтея Вайлдера (45−4-1, 43 КО).

«Мій наступний бій? Думаю, це останній танець. Вайлдер? Чому ні? Якщо команда Деонтея цього хоче — я зроблю це. Це будуть чудові гроші.

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Зараз у нас є два варіанти, але ми оберемо той, який буде найкращим для мене. Команда над цим працює", — сказав Усик в інтерв'ю The Athletic.

При цьому боксер не уточнив, який саме другий варіант розглядає його команда.

Нагадаємо, 23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Ріко Верховеном. Українець переміг технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду та захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Раніше повідомлялось, що українець пояснив, чому хоче провести бій із Вайлдером.

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Також Тедді Атлас поділився думками щодо можливого поєдинку Усика проти американця.

Крім того, Усик назвав двох можливих суперників для свого прощального бою.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Бокс Олександр Усик Деонтей Вайлдер

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