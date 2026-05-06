«Повна нісенітниця». Кривдник Ломаченка різко відреагував на падіння Усика в рейтингу P4P

Володар титулу WBO в напівсередній вазі Девін Хейні (33−0, 15 КО) висловився про новий рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією The Ring .

На перше місце в списку піднявся абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі Наоя Іноуе (32−0, 27 КО), який здобув перемогу над колишнім чемпіоном світу в трьох дивізіонах Дзунто Накатані (32−1, 24 КО).

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Хейні вважає, що лідером списку має залишатися чемпіон WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО), який опустився на друге місце в рейтингу.

«Новий рейтинг? Ну і нісенітниця, просто повна нісенітниця.

Я вважаю, що Усик все ще номер один. Подумайте про це так: минулого разу у Накатані був важкий бій проти Себастьяна Ернандеса — хлопця, якого ми навіть не знаємо", — сказав Девін для Ring Magazine.

Слід зазначити, що в травні 2023 року Хейні переміг українця Василя Ломаченка рішенням суддів.

Минулого року Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюту, відмовившись від титулу WBO.

Раніше повідомлялося, що 23 травня в Гізі (Єгипет) відбудеться бій Усик — Верховен. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Усик і Верховен провели першу битву поглядів.