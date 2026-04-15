«Майбутній абсолютний чемпіон». Усик назвав боксера, який може стати королем надважкої ваги

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик прогнозує велике майбутнє для Ентоні Джошуа.

За словами українця, у британця є шанси стати абсолютним чемпіоном у хевівейті, однак для цього потрібно багато працювати.

«Зараз ми тренуємося в одному таборі. Іноді працюємо разом. Бували спільні тренування, навіть у басейні. Загалом — важка робота.

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Коли Ентоні проводить спаринги, я виходжу після нього. Він відпочиває — я починаю. Але так, ми тренуємося разом.

Я вірю, що Джошуа — майбутній абсолютний чемпіон. Шанс є. Але потрібно багато тренуватися, дуже багато працювати й розумно готуватися. Але так — це можливо", — сказав Усик для Ring Magazine.

Нагадаємо, Усик і Джошуа двічі зустрічалися на професійному рівні. У вересні 2021 року Олександр переміг британця в Лондоні та вперше став чемпіоном світу в суперважкій вазі. Реванш відбувся в серпні 2022 року в Саудівській Аравії, Усик знову здолав Джошуа.

18 травня 2024-го українець переміг Ф’юрі роздільним рішенням суддів і вперше став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. У грудні Тайсон уже програв одноголосним рішенням у реванші. У липні 2025-го Олександр нокаутував Даніеля Дюбуа і вдруге став абсолютом у хевівейті.

Пізніше Усик втратив звання абсолюта королівського дивізіону, відмовившись від титулу WBO, яким зараз володіє британець Фабіо Вордлі.

Зазначимо, що між Усиком і Верховеном заплановано бій за пояс WBC на 23 травня 2026 року в Гізі (Єгипет).

Також ми писали, що Усик зробив прогноз на можливий бій Джошуа — Ф’юрі.