«Це близько». Усик замислився про завершення боксерської кар'єри

15 квітня, 18:12
Олександр Усик (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Олександр Усик (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик поділився думками про можливе завершення своєї боксерської кар'єри.

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Про це повідомляє Daily Mail Boxing.

Український боксер зізнався, що останнім часом усе частіше думає про момент, коли доведеться оголосити про відхід з боксу.

«Три дні тому я думав про те, що я скажу, як я скажу. Слухайте, це близько. Зараз мені подобається те, що я роблю», — сказав Усик.

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Бій за пояс WBC між Усиком і Верховеном заплановано на 23 травня 2026 року в Гізі (Єгипет).

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоції, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.

Також Усик та Верховен провели першу битву поглядів.

Крім цього Олександр заявив, що готовий провести третій бій з Тайсоном Ф’юрі.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Олександр Усик Бокс

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