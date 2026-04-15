«Це близько». Усик замислився про завершення боксерської кар'єри

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик поділився думками про можливе завершення своєї боксерської кар'єри.

Про це повідомляє Daily Mail Boxing.

Український боксер зізнався, що останнім часом усе частіше думає про момент, коли доведеться оголосити про відхід з боксу.

«Три дні тому я думав про те, що я скажу, як я скажу. Слухайте, це близько. Зараз мені подобається те, що я роблю», — сказав Усик.

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Бій за пояс WBC між Усиком і Верховеном заплановано на 23 травня 2026 року в Гізі (Єгипет).

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоції, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.

Також Усик та Верховен провели першу битву поглядів.

Крім цього Олександр заявив, що готовий провести третій бій з Тайсоном Ф’юрі.