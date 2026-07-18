«Це гарна можливість». Усик назвав чемпіонський пояс, який хоче здобути
Олександр Усик хоче здобути пояс Zuffa (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)
Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) висловився щодо можливого підписання контракту із Zuffa.
Український боксер заявив, що для нього це гарна можливість поборотися за новий чемпіонський пояс.
«Можливо, це гарна нагода для мене. Дейна керує Zuffa, Туркі Аль аш-Шейх також працює з цією організацією. Чому б і ні? Це новий пояс, нова можливість. Це добре.
Моя команда спілкувалася з Дейною. Я зустрічався з Дейною на шоу UFC у Білому домі. Зараз у нас є два-три варіанти щодо того, що робити далі. Але зараз я хочу провести час із сім'єю, з дружиною. Післязавтра ми відвідаємо фінал чемпіонату світу", — сказав Усик в інтерв'ю FightHype.
23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.
26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.
У команді Усика розкрили причину відмови від чемпіонських титулів. Сергій Лапін, директор команди Усика, заявив, що Олександр хоче сам визначити завершення своєї кар'єри, а не проводити обов’язкові захисти титулів.
Повідомлялося, що Усик пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.