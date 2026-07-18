«Це гарна можливість». Усик назвав чемпіонський пояс, який хоче здобути

18 липня, 09:50
Олександр Усик хоче здобути пояс Zuffa (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Олександр Усик хоче здобути пояс Zuffa (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) висловився щодо можливого підписання контракту із Zuffa.

Український боксер заявив, що для нього це гарна можливість поборотися за новий чемпіонський пояс.

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«Можливо, це гарна нагода для мене. Дейна керує Zuffa, Туркі Аль аш-Шейх також працює з цією організацією. Чому б і ні? Це новий пояс, нова можливість. Це добре.

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Моя команда спілкувалася з Дейною. Я зустрічався з Дейною на шоу UFC у Білому домі. Зараз у нас є два-три варіанти щодо того, що робити далі. Але зараз я хочу провести час із сім'єю, з дружиною. Післязавтра ми відвідаємо фінал чемпіонату світу", — сказав Усик в інтерв'ю FightHype.

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23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

У команді Усика розкрили причину відмови від чемпіонських титулів. Сергій Лапін, директор команди Усика, заявив, що Олександр хоче сам визначити завершення своєї кар'єри, а не проводити обов’язкові захисти титулів.

Повідомлялося, що Усик пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Олександр Усик

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