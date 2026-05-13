Чемпіон WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) заявив, що Ентоні Джошуа (29−4, 26 KO) стане абсолютним чемпіоном.

Український боксер розповів, що вірить, що британець доб'ється успіху і увійде в історію спорту.

«Я вірю в це, тому що знаю, що він — машина. Зараз йому потрібно працювати, йому потрібно змінюватися, але я вірю, що це можливо», — сказав Усик для DAZN Boxing.

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Нещодавно Джошуа вперше відвідав Україну, прибувши до Києва на запрошення українського чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика.

Нагадаємо, Усик і Джошуа двічі зустрічалися на професійному рівні. У вересні 2021 року Олександр переміг британця в Лондоні та вперше став чемпіоном світу в суперважкій вазі. Реванш відбувся в серпні 2022 року в Саудівській Аравії, Усик знову здолав Джошуа.

Джошуа свій останній бій провів у грудні 2025-го, перемігши Джейка Пола нокаутом у шостому раунді. Ентоні взяв паузу після того, як потрапив у ДТП у Нігерії, в якій загинули два його тренери.

Свій наступний поєдинок Джошуа проведе проти албанського нокаутера Крістіана Пренгі 25 липня в Ер-Ріяді.

Повідомлялося, що Джошуа і Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.