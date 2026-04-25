«Завдає багато ударів». Експерт назвав цікавого суперника для Усика

Експерт вважає, що володар пояса WBC у напівважкій вазі Давід Бенавідес (31−0, 25 KO) є цікавим суперником для українця.

«Бенавідес не має на увазі бій проти Усика зараз, тому що до цього є Бетербієв, Бівол, Опетая. Але, хлопці, якщо Давід досить хороший, щоб перемогти цих хлопців, я думаю, він може бути цікавим суперником для Усика.

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Усик зараз суперважковаговик. Він перемагав гігантів. Але Бенавідес — це боксер, який завдає багато ударів і має швидкі руки. Якщо він зможе проявити себе у важкій вазі, за умови, що він переможе Бівола, Бетербієва та Опетаю.

Я не кажу, що він зробить усе це, але якщо це станеться, то він доведе, що має навіть кращі якості, ніж зараз. Я думаю, що він міг би дати 40-річному чемпіону в надважкій вазі на той момент дійсно цікавий бій", — сказав журналіст для Ring Magazine.

Зазначимо, що кілька днів тому американський боксер говорив про своє бажання вийти в ринг з українцем. Бенавідес проведе бій проти Раміреса 2 травня.

Усик проведе наступний бій 23 травня в Гізі (Єгипет) проти кікбоксера Ріко Верховена.

Раніше повідомлялося, що американський супертяж передбачив Усику першу поразку в кар'єрі.