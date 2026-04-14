«Бог дав мені шанс». Усик зізнався, що в його житті важливіше за бокс

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик під час пресконференції, присвяченої майбутньому поєдинку з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном, поділився думками про роль боксу у своєму житті.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Усик наголосив, щоб більше за бокс любить свою дружину.

«Слухайте, я більше за бокс люблю свою дружину. Це перше. Я люблю бокс, тому що це інструмент.

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Бог дав мені шанс. Бокс допоміг мені знайти друзів, команду, багатьох людей, з ким ми дружимо, допомагаємо один одному.

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Бокс для мене — це інструмент. Бокс — це чудово, але я люблю життя. Життя — це чудово", — сказав Усик.

Бій за пояс WBC між Усиком і Верховеном заплановано на 23 травня 2026 року в Гізі (Єгипет).

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоції, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.

Також Усик та Верховен провели першу битву поглядів.