«Бог дав мені шанс». Усик зізнався, що в його житті важливіше за бокс
Олександр Усик (Фото: Reuters/Matthew Childs)
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик під час пресконференції, присвяченої майбутньому поєдинку з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном, поділився думками про роль боксу у своєму житті.
Про це повідомляє Ring Magazine.
Усик наголосив, щоб більше за бокс любить свою дружину.
«Слухайте, я більше за бокс люблю свою дружину. Це перше. Я люблю бокс, тому що це інструмент.
Бог дав мені шанс. Бокс допоміг мені знайти друзів, команду, багатьох людей, з ким ми дружимо, допомагаємо один одному.
Бокс для мене — це інструмент. Бокс — це чудово, але я люблю життя. Життя — це чудово", — сказав Усик.
Бій за пояс WBC між Усиком і Верховеном заплановано на 23 травня 2026 року в Гізі (Єгипет).
Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоції, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.
На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.
Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.
Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.