«Зупинить його за 3−4 раунди». Колишній чемпіон світу спрогнозував, чим завершиться бій Усика з Вайлдером

Колишній чемпіон світу вважає, що український боксер має право обирати собі суперника. Тоні спрогнозував: якщо Усик вийде на ринг проти Вайлдера, то поєдинок завершиться протягом перших чотирьох раундів.

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«Усик може робити все, що забажає. Він переміг усіх на їхньому полі. Олександр виконав свою роботу й переміг усіх, тож я його розумію.

Чи хочу я побачити бій із Вайлдером? Як реаліст, я хочу побачити, як він іде. Зрештою, я подивлюся їхній бій, але він зупинить Вайлдера за три-чотири раунди", — наводить слова Беллью Boxing News.

Нагадаємо, що 23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Ріко Верховеном. Українець переміг технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду і захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі — за версіями IBF, WBC та WBA. Після цього WBC призначила новим чемпіоном світу німця Агіта Кабаєла, а володарем титулу WBA став росіянин Мурат Гассієв.

Одним із найімовірніших наступних суперників українця є Деонтей Вайлдер. Раніше Усик розповів про два варіанти продовження кар'єри та пояснив, чому хоче провести бій з американцем.