«Зупинить у перших п’яти раундах». Жертва Ф’юрі спрогнозував, як завершиться бій Усика та Вайлдера

Шведський боксер надважкої ваги вважає, що представник України переможе суперника в перших п’яти раундах.

«Усик буде явним фаворитом у цьому бою, і він, ймовірно, зупинить Вайлдера вже в перших п’яти раундах. Я так вважаю, тому що Усик — дуже хороший боксер.

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Було б чудово побачити його бій із Кабаєлем, але я розумію, що, можливо, зараз він відчуває, що настав час завершувати кар'єру. Тож, гадаю, Усик досить впевнено переможе Вайлдера", — сказав Валлін в інтерв'ю YouTube-каналу «Два Боковых / Two Sides».

У 2019 році Валлін зустрівся в ринзі з Тайсоном Ф’юрі, поступившись британцеві за очками, а у 2023-му програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом у п’ятому раунді.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

У команді Усика розкрили причину відмови від чемпіонських титулів. Сергій Лапін, директор команди Усика, заявив, що Олександр хоче сам визначити завершення своєї кар'єри, а не проводити обов’язкові захисти титулів.

Усик заявив, що не завершує кар'єру і готується щонайменше до одного великого поєдинку.