«Із задоволенням побився б з Усиком». Жертва Ф’юрі та Джошуа хоче провести бій з українцем

Отто Валлін (28–3, 16 КО) висловився щодо свого майбутнього після бою з українським суперважковаговиком Владиславом Сіренком (22–1, 19 КО).

Шведський суперважковаговик зізнався, що хотів би опинитися на рингу з Олександром Усиком або Тайсоном Ф’юрі.

«Чесно кажучи, я про це зовсім не думав. Зараз я зосереджений лише на поєдинку з Владом Сіренком. Це дуже важливий для мене бій — бій, який я справді хочу виграти, щоб продовжувати прогресувати. Тож це надзвичайно важливий поєдинок.

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Насправді я про це не думав, але хочу стати чемпіоном. Тому це може бути будь-який боксер із поясами. Я бачив, що Усик звільнив усі пояси. Усик, мабуть, найкращий боксер. Він найкращий суперважковаговик. Тож я із задоволенням провів би з ним бій. Також я хотів би провести реванш із Ф’юрі", — сказав Валлін в інтерв'ю YouTube-каналу «Два Боковых / Two Sides».

Поєдинок Сіренка та Валліна відбудеться 26 липня на арені «Медісон-сквер-гарден» у рамках шоу Zuffa Boxing 09.

У 2019 році Валлін зустрівся в ринзі з Тайсоном Ф’юрі, поступившись британцеві за очками, а у 2023-му програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом у п’ятому раунді.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Раніше Валлін спрогнозував, як завершиться бій Усика та Вайлдера.