Про це повідомляє Boxing News 24/7.

Бронер очікує яскравий бій та сумнівається, що Пак’яо зможе взяти реванш.

«Я думаю, що це буде корисним. Це буде чудовий бій для перегляду. Пак’яо точно прийде перемагати, тож буде захопливий поєдинок. Я все ще не думаю, що він зможе перемогти Флойда хай там що. Але не можу дочекатися, щоб побачити його», — сказав Бронер.

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У 2015 році Мейвезер переміг Пак’яо в Лас-Вегасі одноголосним рішенням суддів. Цей поєдинок отримав назву Бій століття і встановив рекорди, зібравши 72,2 мільйона доларів від продажу квитків, а загальний дохід перевищив 600 мільйонів доларів.

Мейвезер останній професійний бій провів у серпні 2017 року, коли переміг технічним нокаутом у десятому раунді колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора. Він завершив кар'єру в статусі непереможеного боксера.

Мейвезер після завершення професійної кар'єри часто проводить виставкові поєдинки. Крім бою з Пак’яо, у нього заплановано ще кілька боїв — проти легендарного Майка Тайсона та кікбоксера Майка Замбідіса.

Пак’яо ж повернувся у ринг у 2025 році після чотирирічної паузи, завершивши внічию поєдинок із Маріо Барріосом.

Реванш Пак’яо — Мейвезер заплановано на 19 вересня 2026 року.

Стрімінгова платформа Netflix раніше анонсувала майбутній бій як перший професійний поєдинок на арені The Sphere. Проте згодом Мейвезер повідомив, що розглядає цей бій саме як виставковий.

Пак’яо заявив, що не погоджується з таким форматом і наполягає на повноцінному професійному бою.