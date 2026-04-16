«Це доісторична епоха». Промоутер порівняв табір Усика і Канело
Олександр Усик (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)
Едді Гірн поділився враженням від тренувального табору чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24−0, 15 КО).
За словами промоутера, підготовка українського боксера проходить у найкращих умовах.
«Я бачив його тренувальний табір. Я розмовляв із Туркі Аль-Аш-Шейхом і Річардом Шафером, і вони говорили про Канело. Чотири або п’ять років тому Канело задавав стандарти тренувальних таборів. Його тренувальний табір — це доісторична епоха, порівняно з тим, що я бачив у Валенсії. Тож ці речі постійно розвиваються.
До речі, Канело дуже наполегливо тренується, але є більш високі рівні, і ви розумієте, чому в Усика така витривалість. Той факт, що він може відчувати проблеми проти Ентоні Джошуа після дев’яти раундів у реванші, а потім з 10-го по 12-й просто натиснути на газ і показати відмінний виступ".
Гірн упевнений, що Ентоні Джошуа, який тренується з Усиком, вийде на новий рівень завдяки підготовці.
«Я думаю, що Усик — надлюдина. У нього є дар від Бога з точки зору його таланту, але те, як він працює, це феноменально. І я думаю, що це просто виведе Ей Джея на інший рівень. Просто тренування в такому середовищі з ним дуже допомагають», — наводь слова Хірна Ring Magazine.
Нагадаємо, Усик і Джошуа двічі зустрічалися на професійному рівні. У вересні 2021 року Олександр переміг британця в Лондоні та вперше став чемпіоном світу в суперважкій вазі. Реванш відбувся в серпні 2022 року в Саудівській Аравії, Усик знову здолав Джошуа.
Раніше український боксер дав Джошуа пораду щодо бою з Ф’юрі.