«Це доісторична епоха». Промоутер порівняв табір Усика і Канело

За словами промоутера, підготовка українського боксера проходить у найкращих умовах.

«Я бачив його тренувальний табір. Я розмовляв із Туркі Аль-Аш-Шейхом і Річардом Шафером, і вони говорили про Канело. Чотири або п’ять років тому Канело задавав стандарти тренувальних таборів. Його тренувальний табір — це доісторична епоха, порівняно з тим, що я бачив у Валенсії. Тож ці речі постійно розвиваються.

Реклама

До речі, Канело дуже наполегливо тренується, але є більш високі рівні, і ви розумієте, чому в Усика така витривалість. Той факт, що він може відчувати проблеми проти Ентоні Джошуа після дев’яти раундів у реванші, а потім з 10-го по 12-й просто натиснути на газ і показати відмінний виступ".

Гірн упевнений, що Ентоні Джошуа, який тренується з Усиком, вийде на новий рівень завдяки підготовці.

«Я думаю, що Усик — надлюдина. У нього є дар від Бога з точки зору його таланту, але те, як він працює, це феноменально. І я думаю, що це просто виведе Ей Джея на інший рівень. Просто тренування в такому середовищі з ним дуже допомагають», — наводь слова Хірна Ring Magazine.

Нагадаємо, Усик і Джошуа двічі зустрічалися на професійному рівні. У вересні 2021 року Олександр переміг британця в Лондоні та вперше став чемпіоном світу в суперважкій вазі. Реванш відбувся в серпні 2022 року в Саудівській Аравії, Усик знову здолав Джошуа.

Раніше український боксер дав Джошуа пораду щодо бою з Ф’юрі.