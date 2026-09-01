«Мозок просто відключився». Тренер Верховена зізнався у помилці під час бою Усика

Фахівець став на захист тренера британця Бена Девісона і заявив, що все виходить від самого боксера.

«У тренера дуже непроста робота. Я давно в цій справі; у мене були бійці, які робили абсолютно протилежне тому, що мали робити. А потім з’ясовувалося, що відбувалися якісь інші речі, про які я не знав, бо боєць тримав усе в собі.

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І все це відіграє свою роль, але в той момент ти про це не знаєш. А потім боєць виходить і проводить жахливий бій чи щось подібне. Так, тренера можуть звинуватити, але зрештою все залежить від бійця.

А якщо ти вважаєш, що твій тренер не справляється, і маєш сумніви — кажи про це. Що робить бійців великими? Бійці повинні ставити запитання. Якщо твій боєць — мовчазний кілер, який просто сидить і киває головою, наче іграшковий песик, то тобі доводиться робити все за нього.

Справа не лише в тренері чи чомусь іншому. Ти й сам маєш знати себе. Я не можу критикувати жодного тренера просто тому, що не знаю їхніх методик. Але послухайте, буває чимало різних моментів. І щось теж може просто вилетіти з голови".

Пітер Ф’юрі згадав поєдинок Олександра Усика та Ріко Верховена, в якому українець нокаутував суперника.

«Повернімося до бою Ріко з Олександром Усиком. Я дивився на нього у восьмому раунді й подумав: «Гаразд, коли він повернеться в кут, я скажу йому перепочити в наступному раунді. Я запитаю, як він почувається. Гадаю, йому варто знизити темп у цьому раунді».

Він повертається в кут. Я запитую: «Як ти почуваєшся?» Він відповів: «Я трохи втомився». І знаєте що? Не питайте мене, що сталося. Я так і не сказав йому знизити темп. Я не знаю, що сталося: чи то мозок просто на секунду відключився, чи то хтось інший щось сказав. Я не зможу вам відповісти.

Тож так, тут могли бути помилки чи недогляд. Але це не просто помилка. Я запитав: «Як ти почуваєшся?». А потім так і не сказав йому знизити темп. Хіба це не безглуздо? Розумієте? Ми всі припускаємося помилок", — сказав Ф’юрі в інтерв'ю iFL TV.

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Ітаума вважався беззаперечним фаворитом у бою з Хрговичем. Протягом поєдинку британець мав величезну перевагу й вигравав усі раунди за суддівськими записками. Однак він не розрахував свої сили. Мозес сподівався нокаутувати суперника в першій половині бою і навіть відправив його в нокдаун. Але Хргович устояв і сам почав нарощувати перевагу.

У дев’ятому раунді в Ітауми просто закінчилися сили: він зупинився і почав пропускати багато ударів. Одночасно з жестом рефері на ринг полетів білий рушник від команди британця, якого винесли з рингу на ношах.

Нагадаємо, що 23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Ріко Верховеном. Українець переміг технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі — за версіями IBF, WBC та WBA.