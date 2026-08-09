«Я не продаюся». Боксер, який двічі відправив Джошуа в нокдаун і програв нокаутом, відповів на чутки про здачу бою

Албанський боксер Крістіан Пренга розповів про свій бій проти британця Ентоні Джошуа, у якому він програв нокаутом , після того, як двічі відправив суперника в нокдаун.

Про це повідомляє Boxing Scene.

За словами Пренги, він був близький до того, щоб завершити поєдинок достроково.

«Я думав, що закінчу бій. У першому раунді він тримав мене, намагався клінчувати, і я думав, що завершу бій у першому раунді», — розповів боксер.

Реклама

Пренга пояснив, що після повернення у свій кут почув від тренера рекомендації працювати джебом, контролювати дихання. За словами боксера, наставник не хотів, аби той викладався на повну. Саме це, на його думку, могло завадити йому розвинути успіх.

«Я не знаю. Я не говорив із тренером після бою. Я сказав, що хочу поговорити пізніше», — зазначив він.

35-річний боксер категорично відкинув версію, що він міг навмисно змінити тактику, щоб не зірвати потенційне майбутнє протистояння Джошуа з Тайсоном Ф’юрі.

«Перше — я не продаюся. Це перше. Я обіцяю вам. Друге — навіщо мені продавати бій? Якщо я переможу, я зароблю більше грошей, ніж якби продав бій», — наголосив він.

Попри поразку, Пренга вважає, що його позиції у професійному боксі суттєво покращилися.

«До бою всі казали: „Хто цей хлопець?“ і „Чому він б'ється з Джошуа?“. Але що вони скажуть тепер? Я теж відправив Джошуа в нокдаун у першому раунді», — заявив албанець.

Бій Джошуа — Пренга відбувся 25 липня у Саудівській Аравії. У першому раунді Пренга двічі відправив Джошуа у нокдаун, але вже у другому британець зумів переломити хід поєдинку та нокаутував албанця.

Раніше промоутер Френк Воррен висловив переконання, що довгоочікуваний поєдинок між його підопічним Тайсоном Ф’юрі та Ентоні Джошуа відбудеться у листопаді, попри чутки про можливе перенесення на початок 2027 року.