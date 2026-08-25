Авторитетний статистичний портал BoxRec визначив десятку найкращих українських боксерів, які виступали на аматорському рингу, незалежно від вагової категорії.

Раніше ми публікували рейтинг найкращих боксерів-професіоналів в історії України. Тепер погляньмо, хто входить до топу серед аматорів.

BoxRec визнав Василя Ломаченка королем аматорського боксу України. За всю свою кар'єру Ломаченко програв лише один бій!

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Ломаченко — дворазовий олімпійський чемпіон 2008 та 2012 років, дворазовий чемпіон світу 2009 та 2011 років, чемпіон Європи 2008 року. Володар Кубка Вела Баркера.

На другому місці — Олександр Хижняк, олімпійський чемпіон 2024 року, срібний призер Ігор 2020 року. Чемпіон світу та Європи 2017 року, дворазовий переможець Європейських ігор (2019, 2023).

Третій — Олександр Усик. Олімпійський чемпіон 2012 року. Чемпіон світу (2011), чемпіон Європи (2008).

У першій десятці — двоє боксерів, які виступали ще за часів СРСР.

Віктор Савченко — чемпіон світу (1978), срібний призер Олімпіади-1980, бронзовий призер Ігор-1976.

Анатолій Климанов — дворазовий чемпіон Європи (1973, 1975), бронзовий призер чемпіонату світу (1974).

А от олімпійський чемпіон 1996 року Володимир Кличко посідає в цьому рейтингу лише 63-тє місце.

Топ-10 найкращих боксерів-аматорів за версією BoxRec:

Рейтинг боксерів-аматорів України / Фото: boxrec.com

BoxRec (Boxing Records Archive) — це найбільша у світі електронна база даних, присвячена оновленню та веденню детальної статистики боксерів. Платформа офіційно визнана Асоціацією боксерських комісій і використовується сотнями спортивних організацій у всьому світі як офіційний реєстратор результатів.

Сайт генерує незалежні світові та національні рейтинги. Вони оновлюються за допомогою спеціального комп’ютерного алгоритму, що виключає людський фактор.

Раніше ми писали, що Хижняк здобув перший титул у професійному боксі.