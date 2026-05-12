Дюбуа — новий лідер. The Ring представив рейтинг найкращих надважковаговиків світу

12 травня, 10:54
9 травня Дюбуа переміг Вордлі (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

9 травня Дюбуа переміг Вордлі (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Журнал The Ring опублікував новий рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги.

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Чемпіонським титулом за версією The Ring володіє українець Олександр Усик. Першим у рейтингу став новий чемпіон WBO в надважкій вазі Даніель Дюбуа, який 9 травня здобув титул у поєдинку з Фабіо Вордлі.

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У топ-3 рейтингу перебувають німець Агіт Кабаєл і колишній чемпіон світу британець Тайсон Ф’юрі. Вордлі після поразки від Дюбуа опустився на четверту сходинку.

Рейтинг The Ring у надважкій вазі:

Чемпіон — Олександр Усик

1. Даніель Дюбуа (23−3, 22 КО)

2. Агіт Кабаєл (27−0, 19 КО)

3. Тайсон Ф’юрі (35−2−1, 24 КО)

4. Фабіо Вордлі (20−1−1, 19 КО)

5. Філіп Хргович (19−1, 14 КО)

6. Мозес Ітаума (14−0, 12 КО)

7. Ефе Аджагба (21−1−1, 15 КО)

8. Річард Торрез-молодший (14−0, 12 КО)

9. Мурат Гассієв (33−2, 26 КО)

10. Джастіс Гуні (13−1, 7 КО)

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Нагадаємо, 23 травня Усик у Єгипті проведе поєдинок проти кікбоксера Ріко Верховена. На кону буде титул WBC у надважкій вазі.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, нокаутувавши Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше Усик і Верховен провели першу битву поглядів.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Олександр Усик Бокс Даніель Дюбуа Агіт Кабаєл Тайсон Ф'юрі

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