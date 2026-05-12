Дюбуа — новий лідер. The Ring представив рейтинг найкращих надважковаговиків світу
9 травня Дюбуа переміг Вордлі (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Журнал The Ring опублікував новий рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги.
Чемпіонським титулом за версією The Ring володіє українець Олександр Усик. Першим у рейтингу став новий чемпіон WBO в надважкій вазі Даніель Дюбуа, який 9 травня здобув титул у поєдинку з Фабіо Вордлі.
У топ-3 рейтингу перебувають німець Агіт Кабаєл і колишній чемпіон світу британець Тайсон Ф’юрі. Вордлі після поразки від Дюбуа опустився на четверту сходинку.
Рейтинг The Ring у надважкій вазі:
Чемпіон — Олександр Усик
1. Даніель Дюбуа (23−3, 22 КО)
2. Агіт Кабаєл (27−0, 19 КО)
3. Тайсон Ф’юрі (35−2−1, 24 КО)
4. Фабіо Вордлі (20−1−1, 19 КО)
5. Філіп Хргович (19−1, 14 КО)
6. Мозес Ітаума (14−0, 12 КО)
7. Ефе Аджагба (21−1−1, 15 КО)
8. Річард Торрез-молодший (14−0, 12 КО)
9. Мурат Гассієв (33−2, 26 КО)
10. Джастіс Гуні (13−1, 7 КО)
Нагадаємо, 23 травня Усик у Єгипті проведе поєдинок проти кікбоксера Ріко Верховена. На кону буде титул WBC у надважкій вазі.
Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, нокаутувавши Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.