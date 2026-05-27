Усик дізнався своє місце в рейтингу найкращих суперважковаговиків після перемоги над Верховеном

27 травня, 09:25
Олександр Усик переміг Ріко Верховена (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Олександр Усик переміг Ріко Верховена (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Авторитетний портал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих бійців суперважкої вагової категорії.

Звання чемпіона The Ring зберігає Олександр Усик, який на минулих вихідних здолав кікбоксера Ріко Верховена. Українець переміг Ріко технічним нокаутом.

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На першому місці рейтингу перебуває чемпіон WBO Даніель Дюбуа. Другим йде Агіт Кабаєл, а третім — Тайсон Ф’юрі.

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У топ-10 увійшов кубинець Френк Санчес, який після перемоги нокаутом над Річардом Торресом, посів сьоме місце.

Рейтинг The Ring у надважкій вазі:

  • Чемпіон — Олександр Усик
  1. Даніель Дюбуа
  2. Агіт Кабаєл
  3. Тайсон Ф’юрі
  4. Фабіо Вордлі
  5. Філіп Хрговіч
  6. Мозес Ітаума
  7. Френк Санчес
  8. Ефе Аджагба
  9. Мурат Гассієв
  10. Джастіс Хуні
https://twitter.com/ringmagazine/status/2058986533915398326
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Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом за одну секунду до кінця 11-го раунду і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Зазначимо, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном. Верховен подав офіційний протест на результат бою. Також у команді українця розкритикували суддівство в бою з Ріко.

Повідомлялося, що тренер і менеджер залишили команду Олександра Усика.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Олександр Усик

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