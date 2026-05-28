«Я некоронований король»: Верховен зажадав вибачень після поразки від Усика

28 травня, 20:52
Суддя зупинив бій у Гізі в 11-му раунді (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Суддя зупинив бій у Гізі в 11-му раунді (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Ріко Верховен висловився про свою поразку від Олександра Усика в бою за титул WBC у надважкій вазі.

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Нідерландець укотре заявив, що рішення рефері зупинити бій в 11-му раунді було помилковим, причому не тільки щодо нього, а й щодо Усика.

«Я був дуже розчарований, тому що дуже цього хотів, і можливість вийти в той 12-й раунд у мене забрали. І можливість для Усика потенційно нокаутувати мене в 12-му раунді також у нього забрали. Тож це була втрата для всіх. Я все ще боровся, я не був серйозно травмований, і [11-й] раунд закінчився», — цитує Верховена The Athletic.

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Ріко хоче, щоб суддя та організатори бою принаймні вибачилися за свої дії.

«Ми подали апеляцію на рішення. Ми не будемо оголошувати себе переможцями або щось таке, але я сподіваюся на вибачення. Просто вибачення — вони мають сказати щось на кшталт: „Так, ти маєш рацію, ми могли б зробити краще“. І все. Я відчуваю себе некоронованим королем», — додав легенда кікбоксингу.

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Нагадаємо, Усик здобув перемогу технічним нокаутом. Перед зупинкою бою в 11-му раунді українець відправив нідерландця в нокдаун, який став ключовим епізодом поєдинку. Після падіння Верховен зміг піднятися і продовжити бій, однак став пропускати багато ударів і суддя в рингу зупинив поєдинок за лічені секунди до кінця раунду. Ріко вважає, що бій потрібно було продовжувати.

https://www.youtube.com/watch?v=XB79TUE4H4M

Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Верховену. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Бокс Ріко Верховен Олександр Усик

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