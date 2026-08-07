«Розрив у грошах зараз ще більший»: Верховен розповів, чи повернеться він до UFC

7 серпня, 20:40
Ріко Верховен (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Ріко Верховен (Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Колишній володар чемпіонського титулу GLORY у важкій вазі (до 120 кг) нідерландець Ріко Верховен категорично відповів на запитання, чи розглядає він ще перехід до UFC.

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Наприкінці минулого року кікбоксер оголосив, що залишає GLORY.

На запитання, чи повернеться він до UFC, Верховен відповів:

«Я вважаю, що розрив (у грошах) зараз ще більший», — засміявся він.

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За словами нідерландця, перед боєм проти Олександра Усика йому пропонували поєдинок UFC проти Дерріка Льюїса, однак він не бачить сенсу у такому переході через фінансові умови.

«Ось у чому справжня проблема, просто щоб бути повністю прозорим. Для мене немає сенсу повертатися назад у фінансовому плані. Якщо вони дійсно хочуть щось зробити, це дійсно має мати сенс, але ми всі знаємо, що UFC насправді так не працює, тому це не варіант», — цитує Верховена Bloody Elbow.

Нідерландець понад 11 років утримував титул чемпіона GLORY у важкій вазі та встановив рекорд — 4220 днів із чемпіонським поясом.

Зазначимо, Верховен провів 29 боїв у GLORY, здобув 28 перемог, встановив рекорд за кількістю титульних перемог (14), успішних захистів поясу (13) та найдовшою переможною серією — 27 поєдинків поспіль.

Нагадаємо, Верховен провів бій проти Олександра Усика. 23 травня Усик здобув перемогу технічним нокаутом. Перед зупинкою бою в 11-му раунді українець відправив Верховена в нокдаун, який став ключовим епізодом поєдинку. Після падіння нідерландець зміг піднятися та продовжити бій, однак почав пропускати багато ударів, після чого суддя зупинив поєдинок за кілька секунд до кінця раунду.

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Ріко Верховен вважає, що бій потрібно було продовжувати.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що Верховен зізнався, коли вперше зміг переглянути бій з Усиком.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Бокс UFC Ріко Верховен

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