«Розрив у грошах зараз ще більший»: Верховен розповів, чи повернеться він до UFC

Колишній володар чемпіонського титулу GLORY у важкій вазі (до 120 кг) нідерландець Ріко Верховен категорично відповів на запитання, чи розглядає він ще перехід до UFC.

Наприкінці минулого року кікбоксер оголосив, що залишає GLORY.

На запитання, чи повернеться він до UFC, Верховен відповів:

«Я вважаю, що розрив (у грошах) зараз ще більший», — засміявся він.

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За словами нідерландця, перед боєм проти Олександра Усика йому пропонували поєдинок UFC проти Дерріка Льюїса, однак він не бачить сенсу у такому переході через фінансові умови.

«Ось у чому справжня проблема, просто щоб бути повністю прозорим. Для мене немає сенсу повертатися назад у фінансовому плані. Якщо вони дійсно хочуть щось зробити, це дійсно має мати сенс, але ми всі знаємо, що UFC насправді так не працює, тому це не варіант», — цитує Верховена Bloody Elbow.

Нідерландець понад 11 років утримував титул чемпіона GLORY у важкій вазі та встановив рекорд — 4220 днів із чемпіонським поясом.

Зазначимо, Верховен провів 29 боїв у GLORY, здобув 28 перемог, встановив рекорд за кількістю титульних перемог (14), успішних захистів поясу (13) та найдовшою переможною серією — 27 поєдинків поспіль.

Нагадаємо, Верховен провів бій проти Олександра Усика. 23 травня Усик здобув перемогу технічним нокаутом. Перед зупинкою бою в 11-му раунді українець відправив Верховена в нокдаун, який став ключовим епізодом поєдинку. Після падіння нідерландець зміг піднятися та продовжити бій, однак почав пропускати багато ударів, після чого суддя зупинив поєдинок за кілька секунд до кінця раунду.

Ріко Верховен вважає, що бій потрібно було продовжувати.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що Верховен зізнався, коли вперше зміг переглянути бій з Усиком.