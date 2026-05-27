«Мені була потрібна кожна секунда»: Верховен назвав головну помилку рефері під час бою з Усиком

Ріко Верховен висловив невдоволення діями рефері Майка Лайсона після поразки від Олександра Усика в поєдинку за титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі.

Усик здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді. Перед зупинкою бою українець відправив нідерландця в нокдаун, який став ключовим епізодом поєдинку.

Після падіння Верховен зміг піднятися і продовжити бій, однак став пропускати багато ударів і суддя в рингу зупинив поєдинок. Це обурює Ріко. Він упевнений, рефері скоротив обов’язковий відлік часу для відновлення.

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«Я зробив помилку, тому мене кілька разів ударили. Я пропустив аперкот. Це було жахливо, але гаразд, я встав. Тільки моя капа випала з рота, і оскільки залишалося всього кілька секунд, я тримав пильність. Я навіть один раз відповів ударом. Але втрутився рефері. Раптово він втрутився. Я сказав: Що ти робиш? — Він відповів: Ні, ні, все скінчено. — Чому ж, — запитав я. — Так краще для тебе, — відповів він. Але що мені здалося дивним: коли в мене було вісім секунд на відновлення, рефері почав відлік із чотирьох. „Чотири, п’ять, шість, сім, вісім“. Тоді як мені потрібна була кожна секунда», — цитує Верховена De Telegraaf.

Раніше Ріко Верховен повідомив, що подав протест після поразки від Олександра Усика.

Президент WBC Маурісіо Сулейман висловилися з приводу спірної зупинки бою Усик — Верховен.

Легендарний тренер Тедді Атлас став на захист судді бою.

Повідомлялося, що у своєму X-акаунті Усик опублікував відео, в якому звернувся до своїх критиків і шанувальників.