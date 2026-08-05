«Нам сказали, що ми праві». Верховен закликав змінити систему суддівства після бою з Усиком

Нідерландський боєць вважає, що систему суддівства слід змінити.

«Якщо запитати мене, то, крім того, що ми, як спортсмени, ризикуємо своїм здоров’ям, а це дуже важко пережити, є ще й люди, які дивляться бій. Все це здається несправедливим.

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Я вважаю, що в наш час усі прагнуть прозорості. Якщо згадати чемпіонат світу, який щойно завершився, навіть там, коли щось відбувається, арбітр все одно залишається людиною. Він може помилитися, побачити епізод по-своєму. Але тепер вони використовують VAR.

Вони переглядають повтори, переглядають записи з камер, кілька людей аналізують момент і кажуть: «Так, згідно з правилами це треба трактувати саме так, тому що ми бачимо ось це, а отже попереднє рішення було неправильним». І тоді приймають правильне рішення — чи то жовта картка, чи то пенальті, чи щось інше.

А тут, якщо запитати мене, все виглядає так: так, рефері — людина, він може помилитися. Це нормально. Але має існувати механізм, коли можна сказати: «Вибачте, рефері, але ви припустилися помилки. Це було неправильне рішення, тому ми можемо миттєво його скасувати»".

Верховен згадав про апеляцію, яку він подав після поєдинку з українцем.

«Ми подали апеляцію. І щодо всіх пунктів нашої апеляції нам сказали: «Так, ви маєте рацію». Нас зупинили вже після гонгу.

Одразу після зупинки підійшов лікар. Я не був дезорієнтований. У мене не було струсу мозку чи будь-яких інших симптомів. На всі питання нам відповіли: «Так, ви маєте рацію. Ви маєте рацію». Але вони нічого не скасували", — сказав Верховен у програмі JRE MMA Show.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій з кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до закінчення 11-го раунду та захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

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Усик пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.