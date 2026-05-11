У ніч на 11 травня в Лас-Вегасі (Невада, США) на арені Meta Apex відбувся бій у середній вазі між українцем Сергієм Богачуком і американцем Шейном Мозлі-молодшим.

Український боксер, на думку аналітиків і букмекерів, був явним фаворитом. З першого раунду він намагався домінувати в рингу, а суперник відповідав швидкими ударами і брудною манерою боксу.

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У наступних раундах Богачук і Мозлі завдавали ударів. Саме в четвертій трихвилинці Сергій пропустив удар, після якого він ледь не впав, але пролунав гонг.

У п’ятому раунді американець діяв агресивно і кинувся в атаку. Сергій захищався, зрідка відповідав ударами.

У шостій трихвилинці Шейн відправив Богачука в нокдаун. Українець встав, але американець кинувся добивати Сергія. У підсумку рефері зупинив бій.

The moment Shane Mosley JR stopped Serhii Bohachuk 💪 pic.twitter.com/01zvLc2Szj — Ring Magazine (@ringmagazine) May 11, 2026

Результат бою: Шейн Мозлі переміг технічним нокаутом у шостому раунді.

Шейн отримав бонус від Zuffa за один із двох найкращих виступів вечора боксу.

Зазначимо, що американський боксер є сином легендарного боксера Шейна Мозлі (49−10, 41 КО), який ставав чемпіоном світу в трьох вагових категоріях.

Нагадаємо, що до цього востаннє Сергій Богачук виходив на ринг у рамках шоу Zuffa Boxing 02 в ніч на 2 лютого. Тоді українець переміг росіянина Раджаба Бутаєва (16−2, 12 KO). Поєдинок пройшов усю дистанцію, а за підсумками десяти раундів судді нарахували перемогу українцю — 96:94, 96:94, 94:96.

Раніше повідомлялося, що українець Ярослав Амосов ефектним прийомом здобув другу перемогу в UFC.