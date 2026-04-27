Стільці полетіли в ринг. Російського боксера побили фанати одразу після бою в Туреччині — відео

Масова бійка під час боксерського поєдинку (Фото: Karar.com)

У Трабзоні (Туреччина) відбувся поєдинок за звання чемпіона світу за версією UBO, який завершився масовою бійкою.

У рингу зійшлися місцевий боксер Емірхан Калкан і росіянин Сергій Горохов.

Як повідомляє Karar, у третьому раунді представники російської команди припустилися неповажних дій на адресу суперника, що викликало негативну реакцію в залі.

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Перемогу нокаутом здобув росіянин, після чого бурхливо почав святкувати. Потім він підійшов, щоб висловити повагу супернику після поєдинку, але один із членів команди Калкана штовхнув його.

Після цього між представниками обох сторін спалахнула сутичка, яка швидко переросла в масову бійку.

На рингу миттєво з’явилися десятки людей, які почали атакувати російського боксера та його команду. Зокрема, команду Горохова закидали пластиковими стільцями, а також побили кулаками та ногами.

Співробітники безпеки намагалися втрутитися, однак через велику кількість людей зробити це одразу не вдалося. Поєдинок було зупинено без офіційного оголошення результату. За фактом інциденту розпочато розслідування.

Раніше повідомлялося, що Джаррелл Міллер став претендентом на титул Усика, завдавши кубинцеві першої поразки в кар'єрі.