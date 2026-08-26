«Принижують його досягнення»: Стівенсон назвав Ломаченка найбільш недооціненим боксером в історії
Василь Ломаченко (Фото: facebook.com/VasylLomachenko)
Чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях Шакур Стівенсон високо оцінив Василя Ломаченка (18−3, 12 КО).
На думку американця, досягнення українця применшують через те, що він часто виступав не у своїй природній ваговій категорії.
Відповідаючи на запитання, кого вважає найбільш недооціненим бійцем усіх часів, Стівенсон обрав Ломаченка.
«Напевно, найбільш недооціненим боксером усіх часів я б назвав Ломаченка», — сказав Стівенсон в ефірі YouTube-каналу Ball in the Family Podcast.
Американець зазначив, що українець часто бився з фізично більшими суперниками.
«Я вважаю, що Ломаченко недооцінений, тому що він виступав не у своїй ваговій категорії».
За словами Стівенсона, природною для Ломаченка була нижча вага.
«Він бився у 61,2 кг, хоча насправді був скоріше бійцем категорії до 57,2 кг».
Шакур вважає, що виступи проти габаритніших опонентів вплинули на сприйняття досягнень українця.
«Але люди принижують його досягнення через поразки у великих боях проти більш крупних суперників».
Стівенсон також назвав боксера, з яким, на його думку, Ломаченку було б логічніше зустрітися з огляду на вагу.
«Ломаченко повинен був битися з такими хлопцями, як Наоя Іноуе».
Нагадаємо, що одного разу між Ломаченком і Стівенсом сталася бійка за межами рингу, де ледь вони не побилися.
Раніше Шакур Стівенсон поділився думкою про колишнього абсолютного чемпіона в суперважкій вазі Олександра Усика.