«Принижують його досягнення»: Стівенсон назвав Ломаченка найбільш недооціненим боксером в історії

На думку американця, досягнення українця применшують через те, що він часто виступав не у своїй природній ваговій категорії.

Відповідаючи на запитання, кого вважає найбільш недооціненим бійцем усіх часів, Стівенсон обрав Ломаченка.

Реклама

«Напевно, найбільш недооціненим боксером усіх часів я б назвав Ломаченка», — сказав Стівенсон в ефірі YouTube-каналу Ball in the Family Podcast.

Американець зазначив, що українець часто бився з фізично більшими суперниками.

«Я вважаю, що Ломаченко недооцінений, тому що він виступав не у своїй ваговій категорії».

За словами Стівенсона, природною для Ломаченка була нижча вага.

«Він бився у 61,2 кг, хоча насправді був скоріше бійцем категорії до 57,2 кг».

Шакур вважає, що виступи проти габаритніших опонентів вплинули на сприйняття досягнень українця.

«Але люди принижують його досягнення через поразки у великих боях проти більш крупних суперників».

Стівенсон також назвав боксера, з яким, на його думку, Ломаченку було б логічніше зустрітися з огляду на вагу.

«Ломаченко повинен був битися з такими хлопцями, як Наоя Іноуе».

Нагадаємо, що одного разу між Ломаченком і Стівенсом сталася бійка за межами рингу, де ледь вони не побилися.

Раніше Шакур Стівенсон поділився думкою про колишнього абсолютного чемпіона в суперважкій вазі Олександра Усика.