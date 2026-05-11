Мозлі-молодший пригадав свій непростий шлях у боксі, повідомляє Boxing Scene.

«Я хотів займатися цим спортом заради себе. Я всім казав ще у 15 років: коли мені розбили ніс і пішла кров, я захотів повернутися. І ось результат цього. Мене б’ють у ніс, мене б’ють по обличчю — і що? Я все одно тут.

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Я стаю кращим, стаю кращим щодня. Просто дуже багато працюю. Щодня працюю заради своєї родини, заради родини Мозлі. І я хочу, щоб вони бачили: через труднощі, поразки та боротьбу ти все одно можеш повернутися й чогось досягти, якщо залишаєшся стійким", — сказав Мозлі.

Мозлі здобув перемогу над Богачуком технічним нокаутом у 6‑му раунді. Для Сергія ця поразка стала четвертою в кар'єрі при 27 перемогах.

Цікаво, що, попри поразку, українець перевершив суперника за кількістю точних ударів.

Американський боксер є сином легендарного боксера Шейна Мозлі (49−10, 41 КО), який ставав чемпіоном світу в трьох вагових категоріях.

До цього востаннє Сергій Богачук виходив на ринг у рамках шоу Zuffa Boxing 02 в ніч на 2 лютого. Тоді українець переміг росіянина Раджаба Бутаєва (16−2, 12 KO). Поєдинок пройшов усю дистанцію, а за підсумками десяти раундів судді нарахували перемогу українцю — 96:94, 96:94, 94:96.