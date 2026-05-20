Від гетьмана до суперлиходія: у яких образах Усик з’являвся перед боями і що вони означали

Олександр Усик не тільки захищає честь України в рингу, а й регулярно привертає увагу символічними образами перед своїми поєдинками.

23 травня Олександр Усик у Гізі проведе бій проти Ріко Верховена.

На битву поглядів Усик вийшов у костюмі, створеному для нього українським брендом чоловічого одягу DAMIRLI дизайнера Ельвіри Гасанової.

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Головним акцентом в образі стала золота вишивка. Однак золото зовсім не говорить про розкіш. Воно використовується в костюмі як символ «Гідності, сонця та незламної енергії». Як зазначила Ельвіра Гасанова, на тлі глибокого синього кольору золоті елементи виглядають як світло в темряві, і задумувалися як «нагадування про силу, яка не зникає навіть у найскладніші часи».

Ось ще деякі образи Усика перед значущими боями.

Усик — Белью (10 листопада 2018 року)

Перед боєм з Тоні в Манчестері Усик з’явився на церемонії зважування в шарфі Манчестер Сіті. Ймовірно, це був символічний жест, адже Беллью є фанатом Евертона.

Фото: Instagram

Усик — Джошуа (25 вересня 2021 року)

Перед першим боєм з Ентоні Джошуа, який відбувся в Лондоні, Усик прийшов на битву поглядів у костюмі Джокера. Українець відтворив образ героя з фільму Тодда Філліпса 2019 року, де Джокера зіграв Хоакін Фенікс.

Фото: Andrew Couldridge/Action Images/Reuters

Усик — Джошуа (20 серпня 2022 року)

Перед реваншем із Джошуа Усик з’явився на пресконференції в образі українського козака — у шароварах, вишиванці з червоною вишивкою, шкіряному поясі та чоботях. Образ доповнювала традиційна зачіска оселедець. У цьому вбранні боксер виконав пісню «Ой, у лузі червона калина».

Усик — Ф’юрі (18 травня 2024 року)

Перед першим поєдинком із Тайсоном Ф’юрі в Ер-Ріяді Усик обрав образ гетьмана. Український чемпіон вийшов у зеленому кунтуші з жовтими вставками та хутряній шапці з пір'ям. Образ також доповнювали боксерські рукавички з синьо-жовтим принтом. Такий вихід став відсиланням до українського козацтва та Запорізької Січі.

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Усик — Дюбуа (19 липня 2025 року)

Перед поєдинком із Даніелем Дюбуа на стадіоні Вемблі Усик з’явився в образі сучасного козака. Для нього створили ексклюзивний костюм із довгим піджаком і кейпом, а головним елементом стала традиційна каракулева шапка.

Окрему увагу привернув і халат Усика від італійського бренду Stone Island, в якому він виходив на бій з Дюбуа. Вбрання було створено спеціально для українця з тканини Nylon Metal з піксельним принтом, натхненним камуфляжем. За словами Усика, кожен його образ є посланням про віру, цінності та Україну. Особливістю дизайну став спеціальний піксельний алфавіт, який символізував імена членів його сім'ї.

Фото: Stone Island

Нагадаємо, 23 травня 2026 року, Олександр Усик проведе чемпіонський поєдинок проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Напередодні бою своїм прогнозом поділився колишній чемпіон світу Тоні Белью.

Британець заявив, що Усик є фаворитом майбутнього протистояння. На його думку, після перших трьох-чотирьох раундів Верховена може чекати «важка ніч», коли українець адаптується до стилю суперника.

Водночас Белью зазначив, що Верховен може стати проблемою для Усика, оскільки про його боксерські навички практично нічого не відомо.

«Усик — ідеальний професіонал. Ви ніколи не застанете цього хлопця сплячим. Треба вставати з ліжка дуже-дуже рано, щоб його застати зненацька», — заявив Беллью.

Колишній чемпіон світу також припустив, що бій триватиме не більше восьми раундів.

«Я думаю, Олександр придивиться до Ріко. Він проаналізує, що той робить. Він з’ясує, як на нього впливають фінти і на який бік його можна виманити. Щойно Усик усе це проаналізує, він позбудеться Верховена. У нього просто буде занадто багато переваг», — цитує Белью Boxing News24.

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Раніше, Сергій Лапін, менеджер чемпіона світу за версіями WBA, WBC і IBF у суперважкій вазі Олександра Усика, поділився очікуванням від майбутнього поєдинку українця проти Ріко Верховена.