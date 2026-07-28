«Важкий вечір». Суперник Сіренка відреагував на брутальний нокаут від українця та розповів про свій стан

Шведський надважковаговик Отто Валлін (28‑4, 16 КО) прокоментував свою поразку від українця Владислава Сіренка (23‑1, 20 КО) у рамках шоу Zuffa Boxing 09 у Нью‑Йорку.

Після поразки Валлін звернувся до вболівальників в Instagram та привітав українця.

«Важкий вечір видався вчора на рингу. Зі мною все гаразд, є кілька незначних ушкоджень, але я буду в нормі. Дякую всім за підтримку та вітаю мого суперника Сіренка з відмінним боєм», — написав Валлін.

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Поєдинок завершився нокаутом у 10‑му раунді — українець відправив суперника на канвас на останніх секундах бою, після чого той довго не міг підвестися на ноги.

Для Сіренка це був перший вихід на ринг після липня 2025 року, коли він поступився британцеві Соломону Дакресу рішенням суддів в андеркарді бою між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

У 2019 році Валлін зустрівся в ринзі з Тайсоном Ф’юрі, поступившись британцеві за очками, а у 2023-му програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом у п’ятому раунді. У лютому 2025 року Валлін програв Дереку Чісорі одностайним рішенням суддів. Натомість у листопаді Отто нокаутував американця Кріса Томаса в другому раунді.

Раніше повідомлялося, що закривавлений Дерев’янченко поступився на 17 років молодшому американцю на турнірі Zuffa Boxing у Нью-Йорку.

Перед цим Джошуа після двох нокдаунів переміг Пренгу на очах у Усика.

В андеркарді цього поєдинку український олімпійський чемпіон Олександр Хижняк достроково переміг француза Ленні Патрача.

24 липня Тайсон Ф’юрі у Таїланді здобув перемогу над 46-річним поляком Маріушем Вахом.