«Він просто плутався по рингу»: британський боксер заявив, що Джошуа занадто рано повернувся до боїв

26 липня, 12:21
Джошуа переміг Перенгу (Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Джошуа переміг Перенгу (Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Колишній британський боксер Спенсер Олівер вважає, що ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) зарано повернувся на ринг, незважаючи на перемогу над албанцем Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО).

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Олівер звернув увагу на проблеми Джошуа під час бою, зокрема на його здатність витримувати удари суперника.

«У мене серце пішло у п’яти. Стійкість Джошуа до ударів була справді шокуючою. Другий нокдаун… Здатність відновлюватися просто зникла. Він просто плутався по рингу.

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Чесно кажучи, у мене серце аж у руці забилося, я думав, що все скінчено. Гадаю, ми побачили, що Ентоні Джошуа повернувся на ринг занадто рано", — цитує Олівера Boxing News 24/7.

Зазначимо, свій останній бій Джошуа провів у грудні 2025 року, коли переміг Джейка Пола нокаутом у шостому раунді. Після цього британець взяв паузу через ДТП у Нігерії, внаслідок якої загинули два його тренери.

Нагадаємо, сам бій для британця розпочався невдало — вже на 20-й секунді він побував у нокдауні, а загалом у першому раунді тричі опинявся на настилі рингу. Попри це Джошуа зумів переломити хід поєдинку й у другому раунді нокаутував Пренгу.

Наступний поєдинок Джошуа проведе проти Тайсона Ф’юрі, який напередодні переміг поляка Маріуша Ваха. Раніше Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на бій.

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Точну дату та місце проведення бою поки не оголосили. За словами промоутера Едді Гірна, найімовірніше, він пройде у листопаді у Великій Британії.

Після перемоги над Пренгою Джошуа також зробив гучну заяву на адресу Ф’юрі.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Бокс Ентоні Джошуа

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