«Він просто плутався по рингу»: британський боксер заявив, що Джошуа занадто рано повернувся до боїв

Колишній британський боксер Спенсер Олівер вважає, що ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) зарано повернувся на ринг, незважаючи на перемогу над албанцем Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО).

Олівер звернув увагу на проблеми Джошуа під час бою, зокрема на його здатність витримувати удари суперника.

«У мене серце пішло у п’яти. Стійкість Джошуа до ударів була справді шокуючою. Другий нокдаун… Здатність відновлюватися просто зникла. Він просто плутався по рингу.

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Чесно кажучи, у мене серце аж у руці забилося, я думав, що все скінчено. Гадаю, ми побачили, що Ентоні Джошуа повернувся на ринг занадто рано", — цитує Олівера Boxing News 24/7.

Зазначимо, свій останній бій Джошуа провів у грудні 2025 року, коли переміг Джейка Пола нокаутом у шостому раунді. Після цього британець взяв паузу через ДТП у Нігерії, внаслідок якої загинули два його тренери.

Нагадаємо, сам бій для британця розпочався невдало — вже на 20-й секунді він побував у нокдауні, а загалом у першому раунді тричі опинявся на настилі рингу. Попри це Джошуа зумів переломити хід поєдинку й у другому раунді нокаутував Пренгу.

Наступний поєдинок Джошуа проведе проти Тайсона Ф’юрі, який напередодні переміг поляка Маріуша Ваха. Раніше Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на бій.

Точну дату та місце проведення бою поки не оголосили. За словами промоутера Едді Гірна, найімовірніше, він пройде у листопаді у Великій Британії.

Після перемоги над Пренгою Джошуа також зробив гучну заяву на адресу Ф’юрі.