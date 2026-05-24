Поєдинок у Єгипті завершився достроковою перемогою українського боксера, який захистив свої чемпіонські пояси.

Бій вийшов дуже важким. Усик здобув перемогу нокаутом в 11-му раунді після рішення рефері зупинити бій.

Однак на картках двох суддів після десяти раундів була нічия, ще один віддавав невелику перевагу Верховену.

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Суддівські записки бою Олександр Усик — Ріко Верховен:

Суддівські записки бою Усик - Верховен / Фото: NV

Після поєдинку Ріко Верховен був обурений рішенням рефері. Голландський кікбоксер вважає, що суддя передчасно зупинив бій.

Олександр Усик за кар'єру на професійному рингу здобув 25 перемог, 16 з яких завершив нокаутом. Український боксер залишається непереможеним з моменту дебюту в профі, що відбувся в листопаді 2013 року. Він був абсолютним чемпіоном світу, як у важкій, так і в суперважкій вазі.

Ріко Верховен, своєю чергою, вважається одним із найвидатніших кікбоксерів в історії. Представник Нідерландів володів чемпіонським поясом Glory у важкій вазі впродовж 4220 днів — понад 11 років.