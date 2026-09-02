«Це не той Деонтей, який був до Ф’юрі»: непереможний український боксер оцінив загрозу Вайлдера для Усика
Олександр Усик (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Український боксер Тарас Шелестюк висловився про можливий поєдинок Олександра Усика проти Деонтея Вайлдера.
Шелестюк вважає, що американець матиме шанс завдати Усику серйозної шкоди завдяки своїй потужності, однак зазначив, що Вайлдер уже не той боксер, яким був до протистоянь із Тайсоном Ф’юрі.
«Навіть у моєму поєдинку б’ють розмашисто. Вайлдер… Він потрапить раз по потилиці - воно боляче, тим паче в надважковаговиках. Так що завжди є шанс. Але Вайлдер теж уже „пробитий“, знаєш, це не той Деонтей, який був до Ф’юрі. Нема тієї впевненості», — цитує Шелестюка Sport.ua
На думку Шелестюка, можливий бій може відбутися у США та матиме великий інтерес у місцевої публіки.
Водночас українець зазначив, що Усику потрібно буде ретельно підготуватися до поєдинку, оскільки Вайлдер здатен здивувати одним потужним ударом.
«Знаючи, як Олександр боксує з кривими та незручними боксерами, теж можна очікувати сюрпризів. Але з досвідом Олександра, думаю, він не буде ризикувати та проведе поєдинок нормально до перемоги», — додав він.
Нагадаємо, що 23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Ріко Верховеном. Українець переміг технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.
26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі — за версіями IBF, WBC та WBA. Після цього WBC призначила новим чемпіоном світу німця Агіта Кабаєла, а володарем титулу WBA став росіянин Мурат Гассієв.
Одним із найімовірніших наступних суперників українця є Деонтей Вайлдер. Раніше Усик розповів про два варіанти продовження кар'єри та пояснив, чому хоче провести бій з американцем.
Раніше колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс заявив, що в екс-абсолютного чемпіона світу Олександра Усика більше не залишилося суперників.