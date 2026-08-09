Непереможений український боксер здобув чемпіонський титул, здолавши суперника з Еквадору — відео

9 серпня, 10:45
Тарас Шелестюк (Фото: Тарас Шелестюк/X)

Тарас Шелестюк (Фото: Тарас Шелестюк/X)

40-річний Тарас Шелестюк став володарем пояса WBO International у напівсередній вазі.

У головному поєдинку вечора боксу в Манті (Еквадор) українець переміг місцевого боксера Андреса Муньйоса одностайним рішенням суддів за підсумками десяти раундів.

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Це перший титул для Шелестюка з 2016 року, коли він здобув пояс WBO NABO.

(початок бою — на позначці 1:44:31)

Шелестюк досі не знає поразок на професійному рівні - 22 перемоги (12 нокаутом) та одна нічия. Він дебютував на профі-рингу у 2013 році.

Попередній бій Шелестюк провів у листопаді 2025 року. У поєдинку з еквадорцем Ентоні Саезом Тарас здобув перемогу одностайним рішенням суддів.

На аматорському рівні Шелестюк став чемпіоном світу 2011 року та бронзовим призером Олімпіади-2012 в Лондоні у ваговій категорії до 69 кг. Він входив до легендарної збірної України разом з Олександром Усиком, Василем Ломаченком, Олександром Гвоздиком та Денисом Берінчиком.

Раніше повідомлялося, що олімпійський чемпіон Олександр Хижняк повернеться на ринг вже через місяць після перемоги — відомі дата та місце наступного бою. Ім'я майбутнього суперника поки що не розголошується. Водночас відомо, що команда українця готує його до 10-раундового бою.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Бокс Тарас Шелестюк

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