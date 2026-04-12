Тайсон Ф’юрі — Арсланбек Махмудов: онлайн-трансляція бою

Рейтинговий поєдинок у суперважкій вазі відбувся у Лондоні 11 квітня. Ми провели онлайн-трансляцію вечора боксу і головного поєдинку Тайсон Ф’юрі — Арсланбек Махмудов.

Ф’ЮРІ — МАХМУДОВ

Тайсон Ф’юрі переміг одноголосним рішенням суддів: 120−108, 120−108, 119−109.

12 раунд. Протримався Махмудов весь бій. Не можна сказати, що це було складно. Так само, як не можна сказати, що й Ф’юрі чимось вразив після повернення.

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11 раунд. Багато пропускає Махмудов. В кінці раунду він взагалі зупинився в кутку рингу, але від ще однієї серії ударів його врятував гонг.

10 раунд. У Махмудова вилетіла капа, багато пропускає в голову. Але при можливості контратакує. Не йде в глуху оборону.

9 раунд. Повна перевага Ф’юрі. Чергує удари в голову й по корпусу.

8 раунд. Починає пропускати Махмудов — боковий і аперкот ледь не збили його з ніг. Але Ф’юрі не поспішає добивати.

7 раунд. Ф’юрі пропускає потужний удар в щелепу, але надалі контролює суперника у ринзі, тримаючи його на дистанції.

6 раунд. Ще один раунд в якому нічого цікавого не відбулося.

5 раунд. Поки нічого цікавого в ринзі не відбувається. Ф’юрі легко зупиняє атаки Махмудова. Але сам не атакує.

4 раунд. Не міняється картина в рингу. Махмудов більш активний, Ф’юрі вразі небезпеки хапає суперника за голову й тримає. Але проходить один потужний джеб Тайсона.

3 раунд. Більше обіймів ніж боксу. Ф’юрі часто б'є по корпусу суперника.

2 раунд. Поки Махмудов більш активний, але Ф’юрі розмашисто дає здачі, коли суперник йде в атаку й забуває про оборону.

1 раунд. Махмудов з перших секунд йде вперед і намагається затиснути Ф’юрі до канатів. Тайсон збиває темп супротивника клінчами.

Бій розпочався!

Виходять боксери в ринг!

Все готово до головного бою вечера: Тайсон Ф’юрі — Арсланбек Махмудов.

Конор Бенн переміг Реджиса Прогрейса одноголосним рішенням суддів.

Річард Ріакпоре переміг Джеймі Тшикеву технічним нокаутом в п’ятому раунді.

Джастіс Хуні переміг Фрейзера Кларка. Один із суддів зафіксував нічию (95−95), а двоє інших віддали перемогу Хуні (двічі 96−94).

Тайсон Ф’юрі прибув на бій.

Брейон Горхем переміг Едуарду Косту Ду Насіменту технічним нокаутом у п’ятому раунді.

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Майкі Теллон переміг Леандро Бланка нокаутом у першому раунді.

Павел Август переміг Зімона Цахенхубера рішенням суддів. Рахунок — тричі по 58−56.

Фелікс Кеш переміг Ліама О’Хеа технічним нокаутом у другому раунді.

Султан Алмохаммед переміг Ектора Лосано. В третьому раунді рефері зупинив бій.

Еліот Вейл переміг Тома Гілла. Рефері зупинив поєдинок у четвертому раунді.

Старт вечора боксу!

Битва поглядів перед боєм.

Напередодні поєдинку боксери провели дуель поглядів.

Усі бої вечора боксу в Лондоні

Тайсон Ф’юрі ( 34−2−1) — Арсланбек Махмудов ( 21−2−0)

Джимі Тшикева ( 9−2−0) — Річард Ріакпоре ( 19−1−0)

Конор Бенн ( 24−1−0) — Регіс Прогрейс ( 30−3−0)

Джастіс Хуні ( 12−1−0) — Фрейзер Кларк ( 9−2−1)

Брейон Горхем ( 21−0−0) — Едуардо Коста до Насіменто ( 12−5−0)

Фелікс Кеш ( 16−1−0) — Ліам О’Харе ( 13−2−0)

Симон Захенхубер ( 28−0−0) — Павло Аугуст ( 17−0−0)

Міккі Таллон ( 12−0−0) — Леандро Хосе Бланк ( 8−4−0)

Елліот Вейл ( 13−0−0) — Том Гілл ( 12−4−0)

Султан Алмохаммед ( 2−0−0) — Ектор Авіла Лосано ( 3−7−1)

Представлення боксерів

Британець Тайсон Ф’юрі народився 12 серпня 1988 року. Колишній чемпіон світу за версіями WBC (2020−2024), IBF (2015), WBA Super (2015−2016), WBO (2015−2016), IBO (2015−2016).

На професійному рингу провів 37 боїв — 34 перемоги (24 нокаутом), 1 нічия і 2 поразки.

Востаннє виходив у ринг 21 грудня 2024 року, коли програв за очками Олександру Усику.

Росіянин Арсланбек Махмудов народився 7 червня 1989 року. Чинний WBA Inter-Continental.

На професійному рингу провів 23 бої - 21 перемога (19 нокаутом), 2 поразки.

Востаннє виходив у ринг 11 жовтня 2025 року, перемігши за очками Девіда Аллена.

Котирування букмекерів

У букмекерських конторах фаворит колишній чемпіон світу. Котирування на перемогу Тайсона Ф’юрі - 1.18, на перемогу Арсланбека Махмудова — 4.90.

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Гонорари боксерів

Ф’юрі за майбутній поєдинок отримає 25 мільйонів доларів. Гонорар Махмудова складе до 3 мільйонів доларів. Це рекордний заробіток у кар'єрі росіянина.