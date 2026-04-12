Тайсон Ф’юрі — Арсланбек Махмудов: онлайн-трансляція бою
Тайсон Ф’юрі переміг Арсланбека Махмудова (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Рейтинговий поєдинок у суперважкій вазі відбувся у Лондоні 11 квітня. Ми провели онлайн-трансляцію вечора боксу і головного поєдинку Тайсон Ф’юрі — Арсланбек Махмудов.
Ф’ЮРІ — МАХМУДОВ
Тайсон Ф’юрі переміг одноголосним рішенням суддів: 120−108, 120−108, 119−109.
12 раунд. Протримався Махмудов весь бій. Не можна сказати, що це було складно. Так само, як не можна сказати, що й Ф’юрі чимось вразив після повернення.
11 раунд. Багато пропускає Махмудов. В кінці раунду він взагалі зупинився в кутку рингу, але від ще однієї серії ударів його врятував гонг.
10 раунд. У Махмудова вилетіла капа, багато пропускає в голову. Але при можливості контратакує. Не йде в глуху оборону.
9 раунд. Повна перевага Ф’юрі. Чергує удари в голову й по корпусу.
8 раунд. Починає пропускати Махмудов — боковий і аперкот ледь не збили його з ніг. Але Ф’юрі не поспішає добивати.
7 раунд. Ф’юрі пропускає потужний удар в щелепу, але надалі контролює суперника у ринзі, тримаючи його на дистанції.
6 раунд. Ще один раунд в якому нічого цікавого не відбулося.
5 раунд. Поки нічого цікавого в ринзі не відбувається. Ф’юрі легко зупиняє атаки Махмудова. Але сам не атакує.
4 раунд. Не міняється картина в рингу. Махмудов більш активний, Ф’юрі вразі небезпеки хапає суперника за голову й тримає. Але проходить один потужний джеб Тайсона.
3 раунд. Більше обіймів ніж боксу. Ф’юрі часто б'є по корпусу суперника.
2 раунд. Поки Махмудов більш активний, але Ф’юрі розмашисто дає здачі, коли суперник йде в атаку й забуває про оборону.
1 раунд. Махмудов з перших секунд йде вперед і намагається затиснути Ф’юрі до канатів. Тайсон збиває темп супротивника клінчами.
Бій розпочався!
Виходять боксери в ринг!
Все готово до головного бою вечера: Тайсон Ф’юрі — Арсланбек Махмудов.
Конор Бенн переміг Реджиса Прогрейса одноголосним рішенням суддів.
Річард Ріакпоре переміг Джеймі Тшикеву технічним нокаутом в п’ятому раунді.
Джастіс Хуні переміг Фрейзера Кларка. Один із суддів зафіксував нічию (95−95), а двоє інших віддали перемогу Хуні (двічі 96−94).
Тайсон Ф’юрі прибув на бій.
Брейон Горхем переміг Едуарду Косту Ду Насіменту технічним нокаутом у п’ятому раунді.
Майкі Теллон переміг Леандро Бланка нокаутом у першому раунді.
Павел Август переміг Зімона Цахенхубера рішенням суддів. Рахунок — тричі по 58−56.
Фелікс Кеш переміг Ліама О’Хеа технічним нокаутом у другому раунді.
Султан Алмохаммед переміг Ектора Лосано. В третьому раунді рефері зупинив бій.
Еліот Вейл переміг Тома Гілла. Рефері зупинив поєдинок у четвертому раунді.
Старт вечора боксу!
Напередодні поєдинку боксери провели дуель поглядів.
Усі бої вечора боксу в Лондоні
- Тайсон Ф’юрі (34−2−1) — Арсланбек Махмудов (21−2−0)
- Джимі Тшикева (9−2−0) — Річард Ріакпоре (19−1−0)
- Конор Бенн (24−1−0) — Регіс Прогрейс (30−3−0)
- Джастіс Хуні (12−1−0) — Фрейзер Кларк (9−2−1)
- Брейон Горхем (21−0−0) — Едуардо Коста до Насіменто (12−5−0)
- Фелікс Кеш (16−1−0) — Ліам О’Харе (13−2−0)
- Симон Захенхубер (28−0−0) — Павло Аугуст (17−0−0)
- Міккі Таллон (12−0−0) — Леандро Хосе Бланк (8−4−0)
- Елліот Вейл (13−0−0) — Том Гілл (12−4−0)
- Султан Алмохаммед (2−0−0) — Ектор Авіла Лосано (3−7−1)
Представлення боксерів
Британець Тайсон Ф’юрі народився 12 серпня 1988 року. Колишній чемпіон світу за версіями WBC (2020−2024), IBF (2015), WBA Super (2015−2016), WBO (2015−2016), IBO (2015−2016).
На професійному рингу провів 37 боїв — 34 перемоги (24 нокаутом), 1 нічия і 2 поразки.
Востаннє виходив у ринг 21 грудня 2024 року, коли програв за очками Олександру Усику.
Росіянин Арсланбек Махмудов народився 7 червня 1989 року. Чинний WBA Inter-Continental.
На професійному рингу провів 23 бої - 21 перемога (19 нокаутом), 2 поразки.
Востаннє виходив у ринг 11 жовтня 2025 року, перемігши за очками Девіда Аллена.
Котирування букмекерів
У букмекерських конторах фаворит колишній чемпіон світу. Котирування на перемогу Тайсона Ф’юрі - 1.18, на перемогу Арсланбека Махмудова — 4.90.
Гонорари боксерів
Ф’юрі за майбутній поєдинок отримає 25 мільйонів доларів. Гонорар Махмудова складе до 3 мільйонів доларів. Це рекордний заробіток у кар'єрі росіянина.