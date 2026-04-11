О котрій годині точно розпочнеться бій Ф’юрі — Махмудов
Ф’юрі та Махмудов (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Поєдинок відбудеться в Лондоні 11 квітня на футбольному стадіоні клубу Тоттенгем.
Ми ведемо онлайн-трансляцію бою Тайсон Ф’юрі — Арсланбек Махмудов.
Загалом заплановано 10 поєдинків.
Усі бої вечора боксу в Лондоні
- Тайсон Ф’юрі (34−2−1) — Арсланбек Махмудов (21−2−0).
- Джимі Тшикева (9−2−0) — Річард Ріакпоре (19−1−0).
- Конор Бенн (24−1−0) — Регіс Прогрейс (30−3−0).
- Джастіс Хуні (12−1−0) — Фрейзер Кларк (9−2−1).
- Брейон Горхем (21−0−0) — Едуардо Коста до Насіменто (12−5−0).
- Фелікс Кеш (16−1−0) — Ліам О’Харе (13−2−0).
- Симон Захенхубер (28−0−0) — Павло Аугуст (17−0−0).
- Міккі Таллон (12−0−0) — Леандро Хосе Бланк (8−4−0).
- Елліот Вейл (13−0−0) — Том Гілл (12−4−0).
- Султан Алмохаммед (2−0−0) — Ектор Авіла Лозано (3−7−1).
Журнал The Ring знайшов таймлайн вечора боксу і опублікував час виходу боксерів на ринг. Згідно з ним, вихід Тайсона Ф’юрі та Арсланбека Махмудова заплановано на 22:07 (00:07 за київським часом).
Нагадаємо, що в букмекерських конторах явний фаворит бою колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі.
Раніше ми писали, хто в Україні транслюватиме бій Тайсон Ф’юрі — Арсланбек Махмудов.