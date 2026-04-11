О котрій годині точно розпочнеться бій Ф’юрі — Махмудов

11 квітня, 18:36
Ф’юрі та Махмудов (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Ф’юрі та Махмудов (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Поєдинок відбудеться в Лондоні 11 квітня на футбольному стадіоні клубу Тоттенгем.

Ми ведемо онлайн-трансляцію бою Тайсон Ф’юрі — Арсланбек Махмудов.

Загалом заплановано 10 поєдинків.

Усі бої вечора боксу в Лондоні

  • Тайсон Ф’юрі (34−2−1) — Арсланбек Махмудов (21−2−0).

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  • Джимі Тшикева (9−2−0) — Річард Ріакпоре (19−1−0).
  • Конор Бенн (24−1−0) — Регіс Прогрейс (30−3−0).
  • Джастіс Хуні (12−1−0) — Фрейзер Кларк (9−2−1).
  • Брейон Горхем (21−0−0) — Едуардо Коста до Насіменто (12−5−0).
  • Фелікс Кеш (16−1−0) — Ліам О’Харе (13−2−0).
  • Симон Захенхубер (28−0−0) — Павло Аугуст (17−0−0).
  • Міккі Таллон (12−0−0) — Леандро Хосе Бланк (8−4−0).
  • Елліот Вейл (13−0−0) — Том Гілл (12−4−0).
  • Султан Алмохаммед (2−0−0) — Ектор Авіла Лозано (3−7−1).

Журнал The Ring знайшов таймлайн вечора боксу і опублікував час виходу боксерів на ринг. Згідно з ним, вихід Тайсона Ф’юрі та Арсланбека Махмудова заплановано на 22:07 (00:07 за київським часом).

Вихід Ф'юрі та Махмудова заплановано на 22:07 (00:07 за київським часом). (Фото: The Ring)
Вихід Ф'юрі та Махмудова заплановано на 22:07 (00:07 за київським часом). / Фото: The Ring

Нагадаємо, що в букмекерських конторах явний фаворит бою колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі.

Раніше ми писали, хто в Україні транслюватиме бій Тайсон Ф’юрі — Арсланбек Махмудов.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Тайсон Ф'юрі

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