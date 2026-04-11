О котрій годині точно розпочнеться бій Ф’юрі — Махмудов

Поєдинок відбудеться в Лондоні 11 квітня на футбольному стадіоні клубу Тоттенгем.

Ми ведемо онлайн-трансляцію бою Тайсон Ф’юрі — Арсланбек Махмудов.

Загалом заплановано 10 поєдинків.

Усі бої вечора боксу в Лондоні

Тайсон Ф’юрі ( 34−2−1) — Арсланбек Махмудов ( 21−2−0).

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Джимі Тшикева ( 9−2−0) — Річард Ріакпоре ( 19−1−0).

Конор Бенн ( 24−1−0) — Регіс Прогрейс ( 30−3−0).

Джастіс Хуні ( 12−1−0) — Фрейзер Кларк ( 9−2−1).

Брейон Горхем ( 21−0−0) — Едуардо Коста до Насіменто ( 12−5−0).

Фелікс Кеш ( 16−1−0) — Ліам О’Харе ( 13−2−0).

Симон Захенхубер ( 28−0−0) — Павло Аугуст ( 17−0−0).

Міккі Таллон ( 12−0−0) — Леандро Хосе Бланк ( 8−4−0).

Елліот Вейл ( 13−0−0) — Том Гілл ( 12−4−0).

Султан Алмохаммед ( 2−0−0) — Ектор Авіла Лозано ( 3−7−1).

Журнал The Ring знайшов таймлайн вечора боксу і опублікував час виходу боксерів на ринг. Згідно з ним, вихід Тайсона Ф’юрі та Арсланбека Махмудова заплановано на 22:07 (00:07 за київським часом).

Вихід Ф'юрі та Махмудова заплановано на 22:07 (00:07 за київським часом). / Фото: The Ring

Нагадаємо, що в букмекерських конторах явний фаворит бою колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі.

Раніше ми писали, хто в Україні транслюватиме бій Тайсон Ф’юрі — Арсланбек Махмудов.