«Переможе в сьомому або восьмому раунді». Леннокс Льюїс зробив прогноз на бій Ф’юрі з росіянином

Легендарний боксер вважає, що «Циганський король» зможе відновити кар'єру достроковою перемогою над росіянином.

«Це буде бій Тайсона Ф’юрі, коли він вийде на ринг і зробить те, що захоче. Він спритний, він добре рухається, він може викидати чудові комбінації. До того ж Ф’юрі - швидкий. Я думаю, що він переможе в сьомому або восьмому раунді», — наводить слова британця BBC.

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Зазначимо, що під час бою Ф’юрі вшанує легендарного британського боксера Ріккі Хаттона. Тайсон вийде на ринг у взутті з логотипом легенди. Також на боксерках будуть сині акценти, що символізують підтримку обізнаності про психічне здоров’я.

Нагадаємо, що Ф’юрі оголосив про завершення кар'єри в січні 2025 року після двох поразок від Олександра Усика, але в січні 2026-го повідомив про повернення в бокс. На рахунку Циганського короля 37 боїв — 34 перемоги (24 нокаутом), одна нічия і дві невдачі.

Зазначимо, що росіянин Арсланбек Махмудов є чинним чемпіоном WBA Inter-Continental. На професійному рингу він провів 23 бої - 21 перемога (19 нокаутом), дві поразки.

Раніше колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі розповів, як планує перемогти росіянина Арсланбека Махмудова.