«Переможе в сьомому або восьмому раунді». Леннокс Льюїс зробив прогноз на бій Ф’юрі з росіянином
Тайсон Ф’юрі та Арсланбек Махмудов (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс поділився своїми очікуваннями від поєдинку Тайсона Ф’юрі проти Арсланбека Махмудова.
Легендарний боксер вважає, що «Циганський король» зможе відновити кар'єру достроковою перемогою над росіянином.
«Це буде бій Тайсона Ф’юрі, коли він вийде на ринг і зробить те, що захоче. Він спритний, він добре рухається, він може викидати чудові комбінації. До того ж Ф’юрі - швидкий. Я думаю, що він переможе в сьомому або восьмому раунді», — наводить слова британця BBC.
Зазначимо, що під час бою Ф’юрі вшанує легендарного британського боксера Ріккі Хаттона. Тайсон вийде на ринг у взутті з логотипом легенди. Також на боксерках будуть сині акценти, що символізують підтримку обізнаності про психічне здоров’я.
Нагадаємо, що Ф’юрі оголосив про завершення кар'єри в січні 2025 року після двох поразок від Олександра Усика, але в січні 2026-го повідомив про повернення в бокс. На рахунку Циганського короля 37 боїв — 34 перемоги (24 нокаутом), одна нічия і дві невдачі.
Зазначимо, що росіянин Арсланбек Махмудов є чинним чемпіоном WBA Inter-Continental. На професійному рингу він провів 23 бої - 21 перемога (19 нокаутом), дві поразки.
Раніше колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі розповів, як планує перемогти росіянина Арсланбека Махмудова.