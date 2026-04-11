Це буде легко і швидко. Букмекери спрогнозували результат бою Ф’юрі — Махмудов

Ми ведемо онлайн-трансляцію бою Ф’юрі — Махмудов. Це буде перший поєдинок британця після відновлення кар'єри та поразки від Олександра Усика.

У букмекерських конторах явний фаворит бою колишній чемпіон світу. Котирування на перемогу Ф’юрі — 1.16, на перемогу Махмудова — 5.30. Якщо перевести це у відсотки, то ймовірність перемоги Ф’юрі — 86%.

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Також аналітики прогнозують, що поєдинок не пройде заплановані 12 раундів. Котирування на дострокову перемогу одного з боксерів — 1.36. Те, що цим боксером буде Ф’юрі, також видно з коефіцієнта — 1.53. У той час, як на дострокову перемогу Махмудова можна зробити ставку з коефіцієнтом — 8.00. Очікують перемогу Ф’юрі вже з третього раунду.

37-річний Тайсон Ф’юрі — колишній чемпіон світу за версіями WBC (2020−2024), IBF (2015), WBA Super (2015−2016), WBO (2015−2016), IBO (2015−2016). На професійному рингу провів 37 боїв — 34 перемоги (24 нокаутом), 1 нічия та 2 поразки.

35-річний Арсланбек Махмудов чинний чемпіон WBA Inter-Continental. На професійному рингу провів 23 бої — 21 перемога (19 нокаутом), 2 поразки.

Раніше ми писали, як в Україні можна подивитися бій Тайсон Ф’юрі — Арсланбек Махмудов.