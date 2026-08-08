«Навіть на вершині Гімалаїв». Менеджер упевнено назвав переможця бою Ф’юрі — Джошуа

Спенсер Браун, менеджер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО), висловився щодо поєдинку свого підопічного проти ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

Представник «Циганського короля» впевнений, що його клієнт переможе свого співвітчизника, попри місце проведення бою.

Що нового щодо дати й місця проведення бою? Це питання на мільйон доларів. Сьогодні мені багато хто телефонував і казав, що Едді давав інтерв'ю, в яких стверджував, ніби тільки вони хочуть провести бій в Англії. Яка ж це нісенітниця. Тож якщо ти мене чуєш, Едді — це маячня. Ми теж хочемо провести бій в Англії. Очевидно, що ми хочемо провести його в Англії. Від самого початку ми домовилися про проведення бою у Великій Британії.

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Тепер усі говорять про Нью-Йорк. Якщо бій доведеться проводити в Нью-Йорку, нас це не хвилює. Ми поїдемо до Нью-Йорка. Навіть якщо бій відбудеться на вершині гори в Гімалаях, Тайсон усе одно переможе Ентоні Джошуа", — сказав Браун виданню Seconds Out.

Ф’юрі та Джошуа провели свої останні бої наприкінці липня. 24 липня в Таїланді «Циганський король» достроково переміг Маріуша Ваха, а наступного дня в Саудівській Аравії Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, двічі побувавши в нокдауні в першому раунді.

За інформацією журналіста Sports Illustrated Кріса Меннікса, наразі найімовірнішим місцем проведення бою є США. Головним претендентом на проведення поєдинку вважається легендарна арена Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Водночас раніше промоутер Едді Гірн заявив, що бій, найімовірніше, відбудеться в листопаді у Великій Британії.