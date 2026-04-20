Джошуа і Ф’юрі можуть побитися вже цього року (Фото: Sky Sports)

Колишній захисник Ліверпуля і збірної Англії з футболу Джеймі Каррагер поділився думками щодо потенційного поєдинку між британськими суперзірками боксу Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф’юрі.

Легендарний футболіст вважає, що переможцем бою стане Циганський король.

«Ми дуже хочемо побачити цей бій. Обидва бійці вже не перебувають у найкращій формі, титулів на кону не буде. Це буде бій для британської публіки, я так розумію.

Реклама

Я думаю, що Тайсон Ф’юрі, якого ми бачили у рингу [проти Махмудова], це був звичний Тайсон Ф’юрі. Думаю, що Ентоні Джошуа дуже добре впорався з цією ситуацією, коли Ф’юрі кликав його на ринг. Він був уособленням холоднокровності.

Хто виграє? Я думаю, що Тайсон Ф’юрі", — сказав Каррагер в інтерв'ю iFL TV.

Нагадаємо, після перемоги над росіянином Арсланбеком Махмудовим Ф’юрі кинув виклик Джошуа, який спостерігав за поєдинком біля рингу. Джошуа відмовився виходити у ринг.

У команді Ентоні розкрили правду, чому не прийняли виклик від Ф’юрі. За словами промоутера Едді Гірна, Джошуа не став погоджуватися на бій, адже не були підписані контракти.

Менеджер Тайсона Ф’юрі сказав, що бій з Ентоні Джошуа відбудеться наприкінці 2026 року. Серед локацій розглядають стадіон Вемблі в Лондоні та Кроук Парк у Дубліні.