Колишній чемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нганну обговорив поєдинок між Тайсоном Ф’юрі та Ентоні Джошуа.

Камерунський боєць вважає, що «Циганський король» є фаворитом бою.

«Якщо мені доведеться віддати комусь перевагу, але вона буде незначною. Я виберу Ф’юрі, тому що він дуже спритний.

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Тайсон добре показує себе в професійному боксі, він просто не розуміє, як діяти проти суперника, коли це не професійний боксер", — наводить слова Нганну Bloody Elbow.

Нганну бився з обома зірковими британськими суперважковаговиками. Френсіс програв Тайсону роздільним рішенням суддів, а Джошуа поступився нокаутом у другому раунді.

Джошуа свій останній бій провів у грудні 2025-го, перемігши Джейка Пола нокаутом у шостому раунді.

Ентоні взяв паузу після того, як потрапив у ДТП у Нігерії, в якій загинули два його тренери.

Свій наступний поєдинок Джошуа проведе проти албанського нокаутера Крістіана Пренгі 25 липня в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, що 11 квітня Ф’юрі переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лондоні.

Повідомлялося, що Джошуа і Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.