«Приходив додому в сльозах». Тайсон Ф’юрі хотів покінчити життя самогубством

Періс Ф’юрі, дружина британського боксера, розповіла, що хотіла піти від чоловіка.

«Так, я хотіла піти. Було кілька разів, коли Тайсон випивав. Я була молода жінка. Я була вдома. У мене були маленькі діти, я була вагітна, а мої гормони були не в порядку. Ви розумієте, про що я? Я намагалася робити все, що могла, але в мене не виходило. І я намагалася триматися.

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Слава Богу, діти були дуже маленькими, тому вони не бачили цього, вони не були в тому віці, щоб знати, що відбувається. Тож дітей лягали спати о 19.00. Вони не бачили, як тато повертався додому о 2 або 3 годині ночі в стані сильного алкогольного сп’яніння або під іншими речовинами".

Періс розповіла, що Тайсон хотів покінчити життя самогубством.

«Слава Богу, що він завжди шкодив тільки собі. Він приходив додому в сльозах. Він був у депресії. Він хотів покінчити життя самогубством. І це була його відповідальність, але мене це засмучувало. І були моменти, коли я дивилася і думала, що не можу з цим впоратися. Я не хочу з цим миритися. Але, знаєте, „бути разом і в радості, і в горі“».

Дружина Ф’юрі розповіла, що не могла піти від Тайсона, адже любила його і вірила, що може йому допомогти.

«Справа була в тому, що я любила Тайсона. Я знаю це. Я кажу це, і мені стає ніяково. Але я люблю свого чоловіка. І якби я пішла, то не знаю, в якому стані він був би. Я не могла з цим жити.

Я не кажу всім, хто перебуває у стосунках у такій ситуації: «Ви маєте залишатися з ним, тому що ви його любите». Я не кажу цього, тому що іноді ситуації можуть бути небезпечними. Але я відчувала, що можу допомогти, перебуваючи там.

Був час, багато разів, коли я думала: «Я не хочу з цим мати справу. Я не хочу мати справу з тобою. Я не хочу відчувати цей тиск на свій мозок. Я не підписувалася на це». Але в якомусь сенсі підписувалася. Я підписувалася бути разом і в радості, і в горі", — сказала Періс в інтерв'ю YouTube-каналу Great Company with Jamie Laing.

Фото: Тайсон Ф'юрі з сім'єю / instagram.com/parisfury1

Нагадаємо, що 11 квітня Ф’юрі переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лондоні.