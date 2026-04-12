«Я тут бос». Ф’юрі кинув виклик Джошуа, але той відмовився підніматися в ринг

Бій пройшов у Лондоні і за підсумками 12 раундів Ф’юрі здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Після чого Тайсон звернувся до колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа, який сидів у залі.

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«Дякую всім, хто прийшов сюди. Я повернувся. І тепер я хочу оголосити ім'я мого наступного суперника! Гей, Джей, я викликаю тебе. Я хочу битися тільки з тобою! Ти приймаєш мій виклик? Просто скажи мені: так чи ні», — крикнув Ф’юрі.

«Сьогодні твоя ніч. За всієї поваги, ти не будеш казати мені, що я маю робити. Ти уникаєш бою зі мною вже 10 років. Коли будеш готовий, назвеш терміни, і я скажу, коли я буду готовий. Я тут бос», — відповів Джошуа і відмовився піднятися в ринг, щоб влаштувати дуель поглядів із Ф’юрі.

А потім додав журналістам: «Я із задоволенням прийму цей виклик. Це моя гра, частина мого життя, я отримую від цього задоволення. Я буду готовий. Буду готовий на 100%. Я все ще в грі. Я 10 років чекав на цей бій! І тепер ведуться переговори».

Нагадаємо, що нещодавно Ентоні Джошуа приїжджав в Україну разом з Олександром Усиком.