«Тільки Джошуа впав п’ять разів». Ф’юрі відреагував на перемогу Дюбуа над Вордлі

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі поділився своїми думками про перемогу володаря титулу WBO в його дивізіоні Даніеля Дюбуа над Фабіо Вордлі .

«Циганський король» згадав минулі бої британця і згадав Ентоні Джошуа, який нокаутом програв Дюбуа.

«Я щойно сидів і розмірковував після неймовірного бою Дюбуа. Даніель бився з Джарреллом Міллером, зупинив його, але так і не впустив. Потім він бився з Хрговичем, зупинив його, але так і не впустив. Минулої ночі він провів неймовірний бій із Вордлі, зупинив його, але так і не впустив. Він влучав потужними бомбами по Усику, але жодного разу його не перекинув. Однак коли Дюбуа бився з Ентоні Джошуа, він п’ять разів відправив його на канвас.

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Я не кажу, що у Джошуа немає трималки, але це факти. Приймайте їх як хочете. Всі інші не падали, жоден з них. Ні Міллер, ні Хргович, ні Усик, ні Вордлі, тільки Джошуа впав п’ять разів!", — наводить слова Тайсона Boxing News.

Нагадаємо, Даніель Дюбуа сенсаційно переміг Ентоні Джошуа нокаутом у п’ятому раунді в бою за титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі. Поєдинок відбувся 21 вересня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Дюбуа переміг Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді в головній події вечора боксу в англійському Манчестері. Даніель двічі побував у нокдауні - у першому та третьому раундах.

Зазначимо, що Чісора емоційно прокоментував перемогу Дюбуа над Вордлі.

Раніше повідомлялося, що Дюбуа і Вордлі можуть провести реванш. За словами промоутера Френка Воррена, у контракті є умова про те, що боксери можуть негайно вдруге вийти в ринг між собою.