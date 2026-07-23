«Сподіваюся, вони виграють до моєї смерті». Ф’юрі зізнався, про що мріє після ЧС-2026

«Циганський король» засмучений тим, що команда Томаса Тухеля не змогла вийти до фіналу, поступившись Аргентині (1:2).

«Я був задоволений футболом, який вони продемонстрували, і вони забили чимало голів. Для нас незвично забивати стільки м’ячів. Але вихід до півфіналу… Чесно кажучи, я думав, що вони переможуть Аргентину, проте сталося те, що сталося. Як на мене, того дня вони не виклалися на повну».

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Тайсон висловив сподівання, що збірна Англії виграє чемпіонат світу з футболу до його смерті.

«А вже наступного матчу вони розгромили Францію — це був неймовірний поєдинок, у якому вони забили шість голів. Це просто доводить: коли на кону стоїть усе, виступати дуже складно. А коли матч нічого не вирішує, можна зіграти блискуче. Те саме стосується будь-якого виду спорту. Гадаю, грати в півфіналі чемпіонату світу під тиском важко, але ми зачекаємо ще чотири роки, щоб спробувати знову. Це захопливо, чи не так?

Я просто сподіваюся, що вони знову виграють чемпіонат світу ще за мого життя. Я ніколи цього не бачив. Це було у 1966 році, а я народився у 1988-му. Цікаво, чи побачимо ми це. Я не впевнений. Останніми разами ми були близькі до цього, чи не так? Третє і четверте місця. Це досить непогано. Але було б чудово опинитися на вершині п'єдесталу", — наводить слова Тайсона Pro Boxing Fans.

У матчі за бронзові медалі збірна Англії обіграла Францію (6:4) і завершила турнір на третьому місці.

Збірна Англії вперше в історії здобула бронзові медалі чемпіонату світу. Це найкращий результат англійців на мундіалях із 1966 року, коли команда стала чемпіоном світу.

Раніше повідомлялося, що Джуд Беллінгем став найкращим бомбардиром збірної Англії за кількістю голів, забитих одним футболістом на одному чемпіонаті світу.

Також повідомлялося, що в Англії визначилися з майбутнім Томаса Тухеля після завершення виступів збірної на чемпіонаті світу.