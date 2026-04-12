Тайсон Ф’юрі переміг російського «мішка» після повернення з пенсії — відео

У Лондоні завершився вечір боксу, в рамках якого колишній чемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф’юрі зустрівся з росіянином Арсланбеком Махмудовим .

Поєдинок пройшов за повної переваги Ф’юрі. Однак удари британця вже не тієї сили, що були раніше. Принаймні, жодної серйозної шкоди російському «мішку» не завдали. Нокдауном навіть не пахло.

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Уточнимо, що мішком у боксі називають слабшого суперника, як фізично, так і технічно, який не володіє серйозним нокаутуючим ударом. «Мішків» часто вибирають для дебютантів або для топових боксерів, які повертаються в ринг після тривалої перерви.

Vintage Tyson Fury against Arslanbek Makhmudov 🔥#FuryMakhmudov is LIVE on Netflix pic.twitter.com/oByD1b6BPB — Netflix Sports (@netflixsports) April 11, 2026

Ф’юрі якраз повернувся з пенсії. Після поразки від Олександра Усика в грудні 2024 року британець оголосив про завершення кар'єри. Однак тепер повернувся. Переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів — 120−108, 120−108, 119−109. І кинув у ринзі виклик колишньому чемпіону світу Ентоні Джошуа.

Tyson Fury to Anthony Joshua: “10 years in the making. Let’s fucking dance.” 🔥 #FuryMakhmudov pic.twitter.com/6AqTsOE3D2 — Netflix Sports (@netflixsports) April 11, 2026

До речі, нещодавно Джошуа приїжджав з Усиком в Україну.