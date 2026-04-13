«Він став у п’ять разів повільнішим». У Британії розкритикували виступ Ф’юрі в бою з Махмудовим

За словами Аллена, «Циганський король» показав слабкий виступ у бою з росіянином.

«Неозброєним оком видно, що Ф’юрі не був чудовий. Насправді це посередній виступ. Він був як колишній Ф’юрі, тільки в п’ять разів повільніший. Якби Ф’юрі перемкнув швидкість, то міг би прибрати Махмудова за три раунди. Але він вирішив цього не робити або не зміг.

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36-річний Махмудов не повинен битися 12 раундів із суперважковаговиком світового класу. Від Ф’юрі залишилося не так уже й багато. Він був дуже повільним. Його темп був повільним, до болю повільним. Махмудов не пройде 12 раундів із будь-яким бійцем із топ-5.

Я б хотів побачити Ф’юрі проти Джошуа або Вайлдера. Я не хочу дивитися, як він боксує з молодими хлопцями, занадто свіжими і різкими. Чесно кажучи, я думаю, що він здав", — сказав Аллен для Boxing News 24.

Нагадаємо, що 11 квітня Ф’юрі переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лондоні.

Після перемоги над Арсланбеком Махмудовим Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, який спостерігав за поєдинком біля рингу. Джошуа відмовився виходити на ринг.

Зазначимо, що в команді Джошуа розкрили правду, чому не прийняли виклик від Ф’юрі.