Джошуа показав Ф’юрі середній палець після виклику на бій — фото

12 квітня, 10:08
Едді Гірн та Ентоні Джошуа відвідали бій Тайсона Ф’юрі (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Едді Гірн та Ентоні Джошуа відвідали бій Тайсона Ф’юрі (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа відвідав поєдинок Тайсона Ф’юрі та Арсланбека Махмудова.

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«Циганський король» переміг росіянина одноголосним рішенням суддів — 120−108, 120−108, 119−109.

Після поєдинку Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, який спостерігав за поєдинком у рингсайді. Джошуа відмовився виходити на ринг.

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Під час розмови Джошуа показав Тайсону середній палець.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/2043100229936054344

Зазначимо, що Ф’юрі назвав Ентоні боягузом після бою проти Махмудова, адже той відмовився приймати виклик.

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Джошуа свій останній бій провів у грудні 2025-го, перемігши блогера Джейка Пола нокаутом у шостому раунді.

Ентоні потрапив у ДТП 29 грудня 2025 року в Нігерії. Повідомлялося, що внаслідок аварії загинули двоє людей — тренери Джошуа Латіф Айоделе і Сіна Гамі, які перебували на передньому сидінні авто. Сам боксер зазнав незначних пошкоджень.

Згодом з’явилося відео порятунку Джошуа після смертельної ДТП, а один зі свідків розповів, що відбувалося після аварії. Водію автомобіля після смертельної аварії висунули звинувачення.

Повідомлялося, що Леннокс Льюїс став на захист Джошуа після відмови приймати виклик Ф’юрі.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі

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