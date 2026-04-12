Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа відвідав поєдинок Тайсона Ф’юрі та Арсланбека Махмудова.

«Циганський король» переміг росіянина одноголосним рішенням суддів — 120−108, 120−108, 119−109.

Після поєдинку Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, який спостерігав за поєдинком у рингсайді. Джошуа відмовився виходити на ринг.

Реклама

Під час розмови Джошуа показав Тайсону середній палець.

Зазначимо, що Ф’юрі назвав Ентоні боягузом після бою проти Махмудова, адже той відмовився приймати виклик.

Джошуа свій останній бій провів у грудні 2025-го, перемігши блогера Джейка Пола нокаутом у шостому раунді.

Ентоні потрапив у ДТП 29 грудня 2025 року в Нігерії. Повідомлялося, що внаслідок аварії загинули двоє людей — тренери Джошуа Латіф Айоделе і Сіна Гамі, які перебували на передньому сидінні авто. Сам боксер зазнав незначних пошкоджень.

Згодом з’явилося відео порятунку Джошуа після смертельної ДТП, а один зі свідків розповів, що відбувалося після аварії. Водію автомобіля після смертельної аварії висунули звинувачення.

Повідомлялося, що Леннокс Льюїс став на захист Джошуа після відмови приймати виклик Ф’юрі.