«Без зайвого ризику». Промоутер Красюк відреагував на перемогу Ф’юрі над росіянином

За словами промоутера, поєдинок не був видовищним, але британець домінував над росіянином у рингу і переміг без зайвого ризику.

«Бій вийшов досить кумедним, в’язким і не надто видовищним. Суперник виглядав незграбно, діяв одноманітно, без варіативності - фактично читався по ходу поєдинку. Водночас його фізична міць, безумовно, відчувалася.

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Тайсон Ф’юрі контролював ситуацію, але не форсував події. Так, перемога нокаутом виглядала б більш органічно і, скажімо прямо, більш привабливо для глядача. У таких боях головне — результат і контроль, а не красива картинка. І Ф’юрі це завдання виконав без зайвого ризику", — наводить слова Красюка Sport.ua.

Ф’юрі переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лондоні. Після поєдинку «Циганський король» викликав Ентоні Джошуа, який був на арені під час поєдинку, на бій, однак Ентоні дав зрозуміти, що не має наміру робити це просто зараз.

Нагадаємо, 18 травня 2024-го Олександр Усик переміг Ф’юрі роздільним рішенням суддів і вперше став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. У грудні Тайсон уже програв одноголосним рішенням у реванші. Згодом він оголосив про завершення кар'єри, але через рік повідомив, що знову повертається на ринг. Бій проти Махмудова був першим для Ф’юрі після повернення.

Повідомлялося, що Девід Хей відреагував на перемогу Ф’юрі над росіянином.