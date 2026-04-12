«Робив усе, щоб вижити». Паркер пояснив, чому Ф’юрі не зміг нокаутувати росіянина

Новозеландський боксер відзначив поточну форму британця і оцінив його виступ.

«Це було здорово. Я вважаю, що Фюрі відмінно відбоксував. Він, як і раніше, в дуже хорошій формі, дуже точний, дуже сильний. У нього все ще хороша швидкість, хороший джеб, хороша рухливість. Тому я думаю, що це був чудовий виступ».

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Паркер вважає, що Ф’юрі не зміг нокаутувати росіянина, адже той робив усе, що міг, щоб вижити.

«Багато хто чекав нокауту або зупинки, але мені здається, що Ф’юрі були потрібні раунди. А другий хлопець робив усе, що міг, щоб вижити. Тайсон йшов уперед і атакував, але цього виявилося недостатньо», — сказав Паркер в інтерв'ю YouTube-каналу Fight Hub TV.

Нагадаємо, що цієї ночі Ф’юрі переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лондоні. Одразу після цього Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, який був на арені. Джошуа не став погоджуватися на бій, а потім пояснив свою позицію.

Зазначимо, що Леннокс Льюїс став на захист Джошуа після відмови приймати виклик Ф’юрі.