«Готовий до мегафайту». Девід Хей відреагував на перемогу Ф’юрі над росіянином

Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Девід Хей поділився своїми враженнями від перемоги ексчемпіон суперважкого дивізіону Тайсона Ф’юрі в поєдинку проти Арсланбека Махмудова.

Легендарний боксер вважає, що «Циганський король» відмінно показав себе і використав усі інструменти у своєму арсеналі.

«Ф’юрі зробив саме те, що йому необхідно було зробити. Це був оптимальний виступ для нього. Якби він міг обрати тип виступу для того, щоб рухатися далі, то він був би саме таким.

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Тайсон використав усі інструменти у своєму арсеналі та відполірував їх. Він готовий до мегафайту", — наводить слова Хея BBC.

Нагадаємо, Ф’юрі переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лондоні. Після поєдинку «Циганський король» викликав Ентоні Джошуа, який був на арені під час поєдинку, на бій, однак Ентоні дав зрозуміти, що не має наміру робити це просто зараз.

Ентоні потрапив у ДТП 29 грудня 2025 року в Нігерії. Повідомлялося, що внаслідок аварії загинули двоє людей — тренери Джошуа Латіф Айоделе і Сіна Гамі, які перебували на передньому сидінні авто. Сам боксер зазнав незначних пошкоджень.

Повідомлялося, що Леннокс Льюїс став на захист Джошуа після відмови приймати виклик Ф’юрі.