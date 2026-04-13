«Не бився 16 місяців». Непереможений чемпіон відреагував на перемогу Ф’юрі над Махмудовим

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабайєл прокоментував перемогу Тайсона Ф’юрі в бою проти Арсланбека Махмудова .

Німецький боксер похвалив «Циганського короля», який успішно повернувся в бокс після простою.

«Хороший виступ. Ф’юрі провів 16 місяців поза рингом. Махмудов був у формі, але вийшло, як вийшло. Чи було Ф’юрі важко з Махмудовим? Ні. Не знаю, чи потряс Арсланбек Тайсона. Мабуть, я побачив пару хороших ударів від Махмудова, але не знаю.

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Я очікував, що Ф’юрі буде більше бити по печінці, але він пішов управо. Для нього печінка суперника знаходиться зліва. Але що є, те є. Тайсон не бився 16 місяців, і я побачив хороший виступ у його виконанні", — сказав Кабайєл в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out.

Нагадаємо, що 11 квітня Ф’юрі переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лондоні.

Після перемоги над Арсланбеком Махмудовим Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, який спостерігав за поєдинком біля рингу. Джошуа відмовився виходити на ринг.

Нагадаємо, 18 травня 2024-го Олександр Усик переміг Ф’юрі роздільним рішенням суддів і вперше став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

У грудні Тайсон уже програв одноголосним рішенням у реванші. Згодом він оголосив про завершення кар'єри, але через рік повідомив, що знову повертається на ринг. Бій проти Махмудова був першим для Ф’юрі після повернення.

Зазначимо, що Ф’юрі заговорив про трилогію з Усиком після перемоги над росіянином.